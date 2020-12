E hoje chega ao fim o ano de 2020. E pedimos que leve consigo toda esta pandemia e as nossas preocupações com ela relacionadas. Mas sem dúvida que também houve coisas boas e muito positivas, nomeadamente no mundo da tecnologia, que é aquele que mais nos interessa.

Neste sentido, na passada semana questionámos os leitores sobre as marcas que mais se destacaram em 2020. E, segundo os leitores, a AMD, Apple, Xiaomi, Tesla e Zoom foram as melhores marcas de 2020.

Quais as marcas tecnológicas que se destacaram em 2020?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 3.596 respostas obtidas.

De acordo com as votações, a AMD foi a marca que mais se destacou no ano de 2020, com 12% dos votos. De seguida encontra-se a Apple (10%) e a medalha de bronze vai para a chinesa Xiaomi (9%).

Em quarto lugar surge a Tesla de Elon Musk (7%) seguida da plataforma de videochamadas Zoom (7%), muito utilizada atualmente devido à pandemia que, por conseguinte, levou ao teletrabalho.

Com 5% dos votos cada uma, encontramos a Microsoft, a Nvidia, a Huawei e a Samsung. Mais abaixo na lista ficaram a Sony, a Epic Games, a Amazon, a Google e a OPPO, todas com 3% das ecolhas dos nossos leitores.

Por sua vez com um total de 2% dos votos cada, encontramos as marcas Telegram, OnePlus, Qualcomm, Asus, Intel, Spotify, Nokia e Nintendo.

No fundo da lista, ou seja, escolhido por uma menor quantidade de leitores, encontramos a DJI (1%), a Uber (1%), a Realme (1%), o Facebook (1%) e a IBM (0%).

Por sua vez, também 1% dos leitores indica outra, e não nenhuma da lista, foi a marca que se destacou em 2020.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados:

Se não respondeu diga-nos então agora quais foram as marcas que mais se destacaram em 2020.

