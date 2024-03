Como vão estar os preços dos combustíveis na próxima semana?

Se está com necessidade de abastecer o depósito de combustível esta semana fique a saber que já existem previsões para a próxima semana. Saiba quanto ficará o preço do gasóleo e gasolina.

Combustíveis: Gasolina sobe 1 cêntimo! Gasóleo mantém o preço

A partir da próxima segunda-feira as previsões apontam para um ligeiro aumento do preço da gasolina 95. Já o gasóleo não vai sofrer alterações. “A evolução das cotações em euros aponta para a subida do preço por litro na gasolina 95 em 1 cêntimo e a manutenção do preço por litro no gasóleo”, adiantou fonte de uma das principais petrolíferas nacionais à "Executive Digest".

A partir da próxima semana, segundo a publicação, atestar o carro com 60 litros de gasóleo vai manter-se nos quase mais 2,88 euros face ao início do ano: já encher o depósito com gasolina vai ficar mais caro do que há uma semana, ou seja, mais 5,88 euros, em igual período.

Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis.