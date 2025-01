Adeus, Bluetooth? Samsung poderá começar uma nova era dos auriculares sem fio

Ainda que as patentes não correspondam necessariamente a novos produtos ou funcionalidades, a verdade é que são indicadores fortes de novidades. Um registo feito pela Samsung sugere uma nova forma de transmissão de áudio sem fios, utilizando UWB, ou Ultra Wide-Band.

Durante largos anos, o Bluetooth dominou o mundo do áudio sem fios, com quase todas as marcas a oferecerem auriculares ou auscultadores que o utilizam. Apesar deste reinado, a Samsung parece estar a estudar outra tecnologia para os seus futuros auriculares.

Recentemente, a empresa sul-coreana registou uma patente, nos Estados Unidos, que sugere uma nova forma de transmissão de áudio sem fios, utilizando UWB.

Segundo os pormenores, o processo começa com o Bluetooth, utilizado para estabelecer uma ligação entre o dispositivo principal e o primeiro auricular. Depois, o primeiro auricular passa para uma ligação UWB, seguindo-se o segundo auricular.

Resumindo, enquanto o Bluetooth se encarrega de estabelecer a ligação e gerir os dados de comando, a UWB encarrega-se da transmissão de áudio. Esta patente não descarta totalmente o Bluetooth, mas promove uma mistura interessante de ambas as tecnologias a funcionarem em conjunto.

Por que motivo a Samsung pode optar pela UWB?

Tecnicamente, a UWB pode reduzir a interferência e a latência, oferecendo uma experiência mais suave. Além disso, suporta uma transferência de dados mais rápida, podendo significar uma menor utilização de energia.

Segundo a Samsung, esta velocidade superior pode permitir a transmissão de áudio sem perdas.

A chegar efetivamente aos dispositivos, a transmissão de áudio por via de UWB poderá melhorá-los, tornando os futuros Galaxy Buds muito mais interessantes.

De ressalvar, contudo, que o dispositivo com o qual os auriculares serão emparelhados, seja ele um smartphone, portátil, tablet ou smartwatch, precisará de suporte UWB - o que não é a regra, atualmente.

De facto, a UWB tem sido utilizada para fins como encontrar dispositivos perdidos, destrancar portas ou controlar definições domésticas em casas inteligentes. Utilizá-la para áudio sem fios é uma abordagem nova.

De qualquer forma, novamente, as patentes não correspondam necessariamente a novos produtos ou funcionalidades, pelo resta-nos aguardar por novidades da Samsung.