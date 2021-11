5 motivos para escolher o smartphone Xiaomi 11T Pro

O último grande lançamento de smartphones da Xiaomi veio assumir o fim do Mi, sendo composta pelos Xiaomi 11T, 11T Pro e 11 Lite 5G NE. Estes três modelos vêm assumir uma posição de destaque nas suas gamas com o 11T Pro enquadrado no segmento de topo, ainda que com um preço mais apelativo.

Durante os últimos dias, tivemos oportunidade de experimentar este smartphone e hoje trazemos-lhe 5 motivos para o meter na sua lista de desejos.

#1 - Desempenho de excelência

Os consumidores querem essencialmente um smartphone que execute tarefas de forma rápida, que não apresente bloqueios e que todo o conteúdo surja de forma fluida.

O Xiaomi 11T Pro fá-lo de forma exímia.

O smartphone conta com um processador Snapdragon 888 5G, o mesmo que equipa os atuais topos de gama. Trata-se de um processador com 8 núcleos com uma configuração de 1x2.84 GHz Kryo 680, 3x2.42 GHz Kryo 680 e 4x1.80 GHz Kryo 680. A GPU é uma Adreno 660. O modelo em testes veio com 8 GB de RAM, mas também existe uma versão de 12 GB.

O Xiaomi 11T Pro vem ainda com o sistema operativo Android 11, otimizado pela interface de utilizador MIUI 12.5.

Em termos práticos o smartphone tem um excelente desempenho em jogos mais exigentes e não aquece de forma exagerada. Se estivermos a utilizar a câmara, principalmente em vídeo, notamos essa zona a aquecer mais.

A MIUI 12.5 tem uma série de animações que já vimos a arrastar noutros modelos de gamas inferiores, mas que neste 11T Pro são fluidas e agradáveis de manter ativadas, mas a interface é altamente personalizável, pelo que pode ser colocada ao gosto e necessidades de cada utilizador.

#2 - O ecrã com taxa de atualização até 120Hz

O ecrã do Xiaomi 11T Pro tem 6,67" e é AMOLED. A sua resolução é de 1080p e oferece o padrão de cores de 10-bit para mais de mil milhões de cores. É de facto um ecrã que oferece uma experiência de visualização muito boa, principalmente, quando conjugado com a taxa de atualização adaptativa que pode ir até aos 120Hz. Para quem joga, este pormenor associado aos 480Hz de sensibilidade ao toque, é uma grande vantagem.

Este ecrã tem ainda uma proteção Gorilla Glass Victus e um pequeno orifício para a câmara frontal. É de facto um ponto pequeno, quando comparado com a concorrência de topo.

Para conteúdos multimédia há ainda que referir que vem com tecnologias HDR10+ e Dolby Vision. O ecrã também tem uma série de funções de cuidados com a visão para proteger os utilizadores da fadiga visual, como o True Display, que ajusta automaticamente a temperatura da cor de acordo com as condições do ambiente, bem como o Modo de Leitura 3.0

É importante referir que o facto de ter a opção de taxa de atualização adaptativa de 120Hz ativa, além de oferecer uma experiência de visualização mais interessante, o consumo de bateria não é prejudicado de forma notória face aos 60Hz estáticos.

#3 - Bateria: carregamento a 120W e autonomia

Pegando na deixa anterior, um outro fator a destacar positivamente é a autonomia. O smartphone dura perfeitamente um dia e meio de utilização considerada normal, dentro do que são os nossos testes aqui no Pplware. Na verdade, está enquadrado com a maioria da concorrência. Mesmo num dia de utilização intensiva, foi garantida a utilização por cerca de 15 horas, ou seja, o suficiente para um dia inteiro longe do carregador.

O mais impressionante, no entanto, é a sua velocidade de carregamento, com o carregador de 120W, que vem dentro da caixa.

A bateria de 5000 mAh é dividida em duas células que carregam de forma separada, garantindo que hão há sobreaquecimento no processo. Nos testes que fizemos, de facto, o smartphone não aquece demasiado no processo de carregamento. Já do carregador não se pode dizer o mesmo...

A Xiaomi garante um carregamento dos 5000mAh em 17 minutos a 120W, no entanto, nos nossos testes, foram necessários mais 3 minutos! É uma diferença completamente irrisória, face ao impressionante resultado. Mais que isso é ver que ao fim de 5 minutos, a tecnologia HyperCharge alimenta 40% da bateria e em 15 minutos já vai paras os 80%.

Por isso, quem se esqueceu de meter o telefone à carga durante a noite e acorda de manhã sem bateria, enquanto escova os dentes e veste uma roupa para sair, fica com carga para o dia inteiro.

#4 - As câmaras e os modos de captura

Antes de falar nos modos interessantes de captura que vêm no novo 11T Pro, há que expor as especificações completas das câmaras que vêm com este smartphone.

Câmara Principal (traseira)

Grande angular: 108 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.52", 0.7µm, PDAF



Ultra grande angular: 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm



Telefoto/macro: 5 MP, f/2.4, 50mm, 1/5.0", 1.12µm, AF



Vídeo : 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS

: 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS Câmara Secundária (frontal)

Grande angular: 16 MP, f/2.5, 1/3.06", 1.0µm



Vídeo: 1080p@30fps

A app câmara não tem segredos, é simples de utilizar, tem os modos mais populares disponíveis com um simples deslizar de dedo e mais modos num ecrã à direita de todas as opções. Há um modo Pro que permite ajustar todos os parâmetros de captura, opções de escolha rápida, como flash, HDR, AI ou filtros, na zona superior e um obturador na zona inferior.

Fotografia

Quanto aos modos de captura, existem alguns que merecem destaque. Desde logo há que referir que a câmara principal, por omissão fotografa a 12 MP. No entanto, é possível fotografar a 108 MP, garantindo o máximo da qualidade na fotografia. Contudo, esta qualidade a mais traz mais espaço ocupado. Neste modo, fotografias com zoom digital saem obviamente favorecidas.

As fotos em modo retrato são de qualidade bastante boa, ainda que os contornos apresentem um ligeiro efeito desfocado, que outros smartphones de topo já foram capazes de ultrapassar. O mesmo acontece com a câmara de selfies com o modo retrato ativado, mas aí o desfoco dos contornos é ainda mais evidente.

O modo Super Macro consegue pormenores de fotos incríveis e isto é algo que supera a concorrência. Já no modo noturno, os resultados são bons, com detalhes bem captados e sem grão nas fotos.

Vídeo

O smartphone grava a 8K a 30 fps, no entanto, os resultados não impressionam, há uma limitação de tempo de gravação de 6 minutos (o que é normal) e o espaço ocupado é demasiado. Já em 4K os detalhes são captados com grande qualidade e esta sim, é a resolução ideal para gravar com este smartphone, com uma boa estabilidade.

Para complementar a informação, ainda que este não seja um aspeto positivo, os modos de Efeito Filme e Vlog vêm oferecer ao utilizador a possibilidade de criar vídeos com efeitos típicos destes universos. No entanto, a Inteligência Artificial utilizada neste contexto ainda carece de melhorias.

#5 - Áudio

Para terminar este top de 5 características importantes a considerar na escolha do Xiaomi 11T Pro, resta falar do som que é capaz de reproduzir. O smartphone reproduz som em stereo e tem tecnologia com garantia harman/kardon e suportam Dolby Atmos, que garante, realmente uma melhor qualidade de som.

Em termos práticos, o som reproduzido é envolvente, com graves bastante percetíveis e os médios e agudos equilibrados.

Em resumo

O Xiaomi 11T Pro é um smartphone bastante completo, com desempenho de topo, uma velocidade de carregamento incrível, é capaz de captar fotografias de boa qualidade e ainda prima por muitas outras características que fazem dele uma excelente opção no mercado.

O seu preço, no entanto, é relativamente mais baixo a outras propostas do mercado com desempenho semelhante. Estamos perante um smartphone com um preço a rondar os 650 € para a versão de 8 GB + 128 GB e os 690 € para a versão de 8 GB + 256 GB.

Poderá ainda ver as especificações completas abaixo.

Xiaomi 11T Pro - Especificações completas Xiaomi 11T Pro Ecrã Ecrã Plano 120Hz 6.67” AMOLED DotDisplay DisplayMate A+ Taxa de amostragem ao toque até 480Hz Proporção: 20:9 FHD+, 2400x1080 TrueColor True Display Mais de 1 bilião de cores HBM 800 nits(típico), Pico de brilho 1000 nits (típico) Relação de contraste: 5,000,000:1 (típica) 120Hz AdaptiveSync Taxa de amostragem ao toque até 480Hz HDR10+ Dolby Vision® Sunlight mode 3.0, Reading mode 3.0 Sensor de luz ambiente 360° Cores Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue Dimensões 164.1mm x 76.9mm x 8.8mm 204g Desempenho Qualcomm® Snapdragon™ 888 5nm Câmara Traseira câmara grande angular 108MP tamanho do pixel 0.7μm, Super Pixel de 2.1μm 9-em-1 Super com OIS, f/1.75, Lente 7P ISO nativa dupla câmara ultra grande angular de 8MP 120° FOV, f/2.2 câmara Telemacro de 5MP f/2.4, AF 3-7cm Câmara Frontal câmara frontal no ecrã de 16MP f/2. Conetividade 5G Bluetooth 5.2 WiFi 6 Dual SIM NFC multi funcional IR blaster Desbloqueio Sensor de impressão digital lateral PIN/Password, Padrão Carregamento Bateria 5,000mAh (típica) Xiaomi HyperCharge 120W Carregador de 120W na caixa Áudio Altifalantes duplos dedicados SOUND BY Harman Kardon Dolby Atmos® Motor Motor de vibração linear X-axis Sistema MIUI 12.5 baseado em Android 11 Variantes de Armazenamento 8GB+128GB 8GB+256GB 12GB+256GB

O Pplware agradece à Xiaomi Portugal a cedência do smartphone para testes.