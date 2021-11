A Sony Playstation continua a apostar forte no lançamento de promoções temáticas e a mais recente já chegou à Playstation Store: a Remasters & Retro. Com muito e bons jogos em promoção, venham dar uma olhadela na lista.

Entretanto, para quem tenha uma Playstation 5 e usufrui do Apple Music, também há novidades...

Promoção Remasters & Retro

A Sony Playstation lançou recentemente a promoção Remasters & Retro na PlayStation Store, com descontos em grandes títulos retro ou então que receberam remasterizações recentemente.

A promoção prolonga-se até dia 17 de novembro e nela podemos encontrar jogos como Uncharted: The Nathan Drake Collection, God of War III Remasterizado, The Last of Us Remastered ou Destroy All Humans!.

No entanto, há mais novidades. Muitas mais. Segue em seguida a grelha com os principais títulos en destaque nesta campanha promocional:

Uncharted: The Nathan Drake Collection: 9,99€

God of War III Remasterizado: 9,99€ – Este título pode ser adquirido sem custos adicionais pelos jogadores com subscrição ativa ao serviço de streaming PlayStation Now

Destroy All Humans!: 23,99€

The Last of Us Remastered: 9,99€

Bundle de Jogos Remasterizados Spyro + Crash: 27,99€

Call of Duty: Modern Warfare Remastered: 19,99€

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: 19,99€

Crash Team Racing Nitro-Fueled: 15,99€

Dead Cells - The Bad Seed: 3,24€

Gravity Rush Remastered: 14,99€ - Este título pode ser adquirido sem custos adicionais pelos jogadores com subscrição ativa ao serviço de streaming PlayStation Now

HELLDIVERS: A Derradeira Edição da Super Terra: 11,99€

MediEvil: 14,99€ - Este título pode ser adquirido sem custos adicionais pelos jogadores com subscrição ativa ao serviço de streaming PlayStation Now

Saints Row: The Third Remastered: 13,99€

Shadow of the Colossus: 19,99€

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster Edição Digital Deluxe: 41,99€

Spyro Reignited Trilogy: 13,99€

STAR WARS: JEDI STARFIGHTER: 4,99€- Este título pode ser adquirido sem custos adicionais pelos jogadores com subscrição ativa ao serviço de streaming PlayStation Now

STAR WARS: Racer Revenge: 4,99€ - Este título pode ser adquirido sem custos adicionais pelos jogadores com subscrição ativa ao serviço de streaming PlayStation Now

STAR WARS: Bounty Hunter: 4,99€- Este título pode ser adquirido sem custos adicionais pelos jogadores com subscrição ativa ao serviço de streaming PlayStation Now

Apple Music na PlayStation 5

Entretanto, uma outra novidade recente do universo Sony Playstation, mais precisamente da Playstation 5, é o facto da Apple Music estar a caminho da consola mais recente da Sony, tornando-se esta, a primeira consola a introduzir uma experiência integrada deste serviço.

A Apple Music é um serviço de streaming inclui mais de 90 milhões de músicas, dezenas de milhares de playlists, vídeos de música em 4K, Apple Music Radio e playlists personalizadas baseadas nas preferências musicais, onde é possível ouvir música em diferentes dispositivos, descobrir novidades e muito mais.

Dessa forma, desde o final do mês passado, os jogadores PlayStation 5 que tenham subscrição ativa ao Apple Music poderão aceder ao catálogo deste serviço e ouvir as suas músicas, vídeos, playlists e álbuns, durante e depois das sessões de jogo, diretamente na PlayStation. Mais pormenores aqui.

Para começar a usufruir desta integração perfeita entre a PlayStation 5 e o serviço Apple Music basta transferir a aplicação para a consola e configurá-la (ver aqui).