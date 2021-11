QNAP: Faça já download gratuito do manual de segurança para NAS

A QNAP acaba de disponibilizar um pequeno Manual de Segurança da Informação especialmente criado a pensar nos NAS da marca e que contém muitas “melhores práticas” que podem ser também aproveitadas pelos utilizadores de quaisquer equipamentos deste tipo.

O manual, com 20 páginas e em português, passa em revista uma série de pontos que devem ser seguidos pelos utilizadores de forma a tornarem o seu NAS mais seguro

Embora muitas das dicas possam parecer evidentes a utilizadores mais experientes, a prática demonstra que muitos utilizadores acabam por raramente alterar os parâmetros predefinidos dos NAS, dessa forma expondo os seus equipamentos a ciberataques.

Entre as sugestões dadas no manual podemos encontrar dicas relacionadas com atualizações de software (firmware do NAS mas também das aplicações), gestão de passwords, verificação de dois passos e ligações remotas.

Para os utilizadores de NAS da QNAP há ideias específicas, designadamente na instalação e configuração de firewall, apps para ligações VPN e outras dicas relativas à configuração do sistema operativo QTS que equipa estes dispositivos.

A QNAP (Quality Network Appliance Provider) dedica-se a fornecer soluções abrangentes no desenvolvimento de software, design de hardware e fabrico interno.

Centrando-se no armazenamento, funcionamento em rede e inovações de vídeo inteligente, a QNAP apresenta agora uma solução de NAS de nuvem revolucionária, que se junta ao nosso software de vanguarda baseado em assinatura e ao ecossistema de canais de serviços diversificados.

A QNAP vê o NAS como mais do que simples armazenamento e criou uma infraestrutura de rede baseada em nuvem para os utilizadores hospedarem e desenvolverem análises de inteligência artificial, computação de ponta e integração de dados nas suas soluções QNAP.

Manual QNAP