Novo EA Play Live com muitas e boas revelações

A Electronic Arts levou a cabo na próxima semana, o seu mais recente EA Play Live no qual as novidades foram muitas e boas.

Venham conhecer o que se passa no mundo da Electronic Arts.

Tal como seria de esperar, os lançamentos que chegam num futuro próximo foram o grande destaque. O evento principal esteve repleto de trailers, novidades, imagens de gameplay e muito mais.

As novidades foram transversais ao espectro dos jogos da Electronic Arts. FIFA 22, PGA Tour, Knockout City ou The Sims 4 foram alguns dos jogos em destaque.

FIFA 22

FIFA 22, não poderia deixar de ser referenciado neste EA Play e entre as novidades surge uma notícia fabulosa, e que vem comprovar a direção dos videojogos para uma crescente igualdade de direitos entre homens e mulheres.

Refiro-me, claro está, ao anúncio de Alex Scott (ex-jogadora de futebol) como a primeira voz feminina a participar nos comentários de FIFA.

Durante a sua carreira de jogadora, Alex Scott teve 140 internacionalizações pela Inglaterra, representou a Equipa da Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de 2012 e já participou como jogadora em FIFA 16 e FIFA 17. Desde que se reformou do futebol, tornou-se numa das mais reconhecidas especialistas em futebol do Reino Unido e representa uma nova geração de comentadoras de futebol.

“A Alex é uma voz inspiradora no mundo do futebol, pois continua a evoluir o seu talento do relvado para o estúdio“, disse David Jackson, VP Brand EA SPORTS FIFA. “A autenticidade e a imersão estão no centro do que torna a FIFA especial, por isso estamos entusiasmados por incluir a experiência e a perspicácia do Alex em FIFA 22, como parte da nossa equipa de comentários em Língua Inglesa.”

EA SPORTS PGA Tour

a Electronic Arts e a Ladies Professional Golf Association (LPGA) anunciaram o fortalecimento da sua parceria de longo prazo com planos para trazer várias competições para os greens virtuais:

o LPGA Tour, a mais antiga associação desportiva feminina

o Campeonato Amundi Evian, um dos seus cinco principais campeonatos

Foi também ainda prometido que mais golfistas femininas serão integradas em EA SPORTS PGA Tour.

Pela primeira vez, o LPGA Tour será experimentado em alta fidelidade nas consolas de próxima geração e contará com uma ampla amplitude de representação feminina no golfe.

A partir da primavera de 2022, todos o(a)s jogadore(a)s poderão ser golfistas femininas na representação mais verdadeira do Evian Resort Golf Club em Évian-les-Bains, França, graças à potência do motor de jogo Frostbite da EA.

“Estou mais que entusiasmada por ser incluída como uma das golfistas femininas no EA SPORTS PGA Tour“, disse Jin Young Ko, golfista profissional, e vencedora do The 2019 Amundi Evian Championship. “O golfe feminino está a crescer tão rápido e ter-nos incluído neste jogo é uma grande oportunidade para chegar aos fãs de todo o mundo. Mal posso esperar para ver o que acontece – e mal posso esperar para jogar!”

Lost in Random

Lost in Random, é uma aventura de ação inspirada em contos de fadas e desenvolvido pelos estúdios suecos, Zoink.

A Electronic Arts revelou ainda durante o EA Play Live 2021 que, a 10 de setembro de 2021, os jogadores podem experimentar Lost in Random em todo o mundo.

Foi também revelado um trailer de jogabilidade para Lost in Random que podem ver de seguida.

Lost in Random decorre num universo governado por uma rainha máe que se encontra dividido em seis reinos sombrios onde a vida é ditada por um maldito dado negro.

Viajando como Even, os jogadores vão percorrer as misteriosas ruas de paralelepípedos da terra, vão conhecer os seus imprevisíveis residentes e vão assumir missões corajosas para salvar a irmã, Odd, das garras de Sua Majestade. Pelo caminho, irão encontrar novos aliados como a Dicey, um pequeno e estranho dado vivo, e juntos descobrir um conto antigo com uma mensagem surpreendentemente moderna e não tipicamente explorada nos jogos: A aleatoriedade no mundo não é algo para a temer ou ser controlado, mas um poder que pode ser aproveitado abraçando-o e aprendendo a rolar com os seus murros.

A existência de regras aleatórias no Reino Random fazem parte de um princípio que está profundamente enraizado na jogabilidade inovadora de Lost in Random. Ao longo do jogo, são recolhidas moedas que permitem aprender novos ataques, habilidades e muito mais – tudo isso é útil durante um combate tático único. Os jogadores usarão a fisga do Even para atacar inimigos mortais e derrubar cubos de energia que alimentam o Dicey. Uma vez carregados, podem lançar o Dicey para congelar o tempo em si e libertar a sua poderosa magia. Os jogadores terão de adaptar a sua estratégia de batalha em evolução dentro das arenas de jogos de tabuleiro em evolução, a fim de desafiar um destino amaldiçoado e aproveitar verdadeiramente o poder da aleatoriedade.

The Sims 4

The Sims 4 recebeu uma nova expansão, Cottage Living. Com lançamento para PC e Mac via Origin e Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Electronic Arts e da Maxis pretendem fazer as delícias dos jogadores que se deliciem com o charme do campo de Henford-on-Bagley. Com cottage Living, os jogadores podem descobrir e construir as suas vidas virtuais na sua pitoresca aldeia, incluindo opções para cultivar e colher produtos, criar e fazer amizade com animais, e conectar-se com a natureza.

“Com o Sims 4 Cottage Living, estamos a capacitar os jogadores para serem criativos com a forma como se conectam com o seu meio envolvente e abraçarem a vida da aldeia ao máximo“, disse Antonio Romeo, Produtor Principal do Sims 4 Cottage Living. “Cottage Living oferece uma experiência relaxante e pitoresca de casa rodeada por beleza exuberante e animais adoráveis. É uma das experiências mais saudáveis que já tive a jogar The Sims 4. Mal posso esperar para ver como os jogadores Sims vivem a sua casa de campo.”

O regresso de Dead Space

A Electronic Arts anunciou também o regresso de Dead Space, com um remake do clássico jogo de terror e survival de ficção cientifica originalmente lançado em 2011.

Reconstruídos com base no motor Frostbite para Next-Gen, o jogo será lançado na PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Em Dead Space, Isaac Clarke é um engenheiro com a missão de reparar uma vasta e extensa nave estelar, a USG Ishimura, apenas para descobrir que algo correu terrivelmente mal. A tripulação da nave foi chacinada e infetada por um flagelo alienígena… e a amada parceira de Isaac, Nicole, está perdida algures a bordo. Agora Isaac está sozinho apenas com as suas ferramentas e habilidades de engenharia enquanto tenta descobrir o mistério noturno do que aconteceu a bordo do Ishimura. Preso por criaturas hostis chamadas “necromorfos”, Isaac enfrenta uma batalha pela sobrevivência, não só contra os terrores crescentes da nave, mas também contra a sua própria sanidade em ruínas.

“A franquia Dead Space teve um enorme impacto no género de terror de sobrevivência quando foi lançado há 12 anos, e juntei-me à Motive como fã, inicialmente para trabalhar especificamente neste jogo“, disse Phillippe Ducharme, Produtor Sénior de Dead Space. “Temos uma equipa apaixonada na Motive que se aproxima deste remake como uma carta de amor à franquia. Voltando ao original e tendo a oportunidade de fazê-lo nas consolas da próxima geração, animou a equipa toda. À medida que procuramos modernizar o jogo, contactamos os fãs dedicados e convidamo-los a dar feedback desde as primeiras fases de produção para entregar o jogo Dead Space que eles querem e para que os novos jogadores também desfrutem.”

Battlefield 2042

Desde o momento em que foi anunciado, tornou-se de imediato um dos jogos mais expectáveis da Electronic Arts.

No EA PLAY Live, a Electronic Arts e Ripple Effect Studios, revelaram o Portal Battlefield. Trata-se de uma estreia para a franquia Battlefield, sendo que o Portal Battlefield é uma plataforma orientada pela comunidade projetada para oferecer uma enorme variedade de experiências imaginativas, dando aos jogadores as ferramentas para definir as suas próprias regras e construir a sua própria experiência definitiva em Battlefield – e partilhá-las com outras pessoas.

O Portal Battlefield estará disponível no lançamento como uma das três experiências core Battlefield 2042. Além do Portal, os jogadores também terão acesso ao All-Out Warfare, que inclui a próxima geração de modos favoritos dos fãs, Conquest e Breakthrough, e Battlefield Hazard Zone, a nova experiência baseada em esquadrões de alto risco que será revelada mais perto do lançamento.

No Portal Battlefield, os jogadores poderão utilizar um poderoso conjunto de criação que inclui Definições, modos personalizados e um Editor De Lógica. Isto permitirá que os jogadores não só criem, mas partilhem e descubram batalhas inesperadas repletas de armas, veículos, equipamentos e muito mais, situados nos locais de Battlefield 2042, e mapas icónicos e favoritos dos fãs de Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 e Battlefield 3.

O Portal Battlefield incluirá todos os conteúdos do mundo de 2042, com seis mapas adicionais de três dos títulos mais populares da franquia, com veículos adicionais, armas, gadgets, fações e classes de cada jogo. Este conteúdo inclui:

Battle Of the Bulge (Battlefield 1942)

El Alamein (Campo de Batalha de 1942)

Arica Harbor (Battlefield: Bad Company 2)

Valparaiso (Battlefield: Bad Company 2)

Caspian Border (Battlefield 3)

GRID Legends

O regresso de GRID às lides será certamente uma ótima notícia para todos os fãs.

A Codemasters e Electronic Arts anunciaram também GRID Legends, uma experiência de condução de alto risco que combina ação de automobilismo emocionante, incrível variedade de corridas e uma história imersiva que coloca o jogador no centro da ação.

O jogo também conta com um criador de corridas que permitirá aos jogadores selecionar veículos de classe mista e lutar em todos os circuitos, incluindo novas localizações da cidade, Londres e Moscovo.

O legendary GRID World Series regressa e, este ano, os jogadores estão na frente e no centro de um documentário que captura cada momento dentro e fora da pista. Os pilotos enfrentam personalidades ferozes, a política interna da equipa e o infame Ravenwest Motorsport, que espera conseguir o sexto Campeonato do Mundo. Desenvolvido com uma produção virtual inovadora, que aproxima os jogadores da ação, o conto underdog apresenta um elenco eclético, incluindo o premiado ator britânico Ncuti Gatwa.

GRID Legends entrega drama em cada centímetro da pista. A IA de personalidade de piloto único cria corridas imprevisíveis, como carros lutam por um lugar no pódio. Compete em mais de130 rotas, incluindo faixas da vida real como Brands Hatch e Indianápolis, para icónicos circuitos da cidade como São Francisco, Paris, e muito mais. Corrida e upgrade de mais de 100 veículos, desde carros de turismo clássicos a grandes plataformas, monolugares, até camiões de estádio. Com a inclusão do criador da corrida, os jogadores podem levar os seus passeios de classe mista favoritos para a pista e combatê-los online.

GRID Legends será lançado em 2022 para a Xbox Series X|S e PlayStation®5, ao lado da PlayStation 4, Xbox One e PC.