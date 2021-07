Falha de energia na Europa! O que se passou afinal?

O serviço de fornecimento de energia elétrica em Portugal falhou, mas já foi reposto, revela em comunicado a E-REDES, sublinhando estar em regime de funcionamento normal.

O problema não foi em Portugal, tendo já sido revelado que tudo aconteceu por causa de um acidente com hidroavião em França.

Um problema no fornecimento de energia na Europa atingiu durante a tarde vários países, entre os quais Portugal, onde vários concelhos, de Norte a Sul, sofreram um “apagão”. Num comunicado enviado à Lusa, a E-REDES refere que…

Na sequência do problema registado esta tarde, com origem na rede elétrica europeia, a E-REDES informa que o serviço de fornecimento de energia já foi reposto, encontrando-se a rede em regime de funcionamento normal

Apagão de energia deveu-se a um acidente com hidroavião em França

Segundo informações da Rede Elétrica, o problema de energia deveu-se a um hidroavião que deixou a península Ibérica desligada do resto da Europa.

Em algumas localidades em Portugal, as falhas de energia foram longas. Em Vila do Conde, por exemplo, nas freguesias de Vila Chã e Mindelo, as casas estiveram sem eletricidade durante mais de meia hora.

Também houve indicação de falhas de eletricidade em concelhos do Minho, como Vila Praia de Âncora, Fafe, Famalicão, Guimarães e Braga, e em concelhos mais a sul como Sintra ou Setúbal, segundo revela a Rádio Renascença. O serviço 112 também foi afetado.

As empresas espanholas Iberdrola e Endesa confirmam ainda ao El Mundo que uma avaria numa linha de alta tensão, na rede espanhola, deixou centenas de milhares de casas em Espanha sem luz, entre as 16h30 e as 17h00, e o apagão durou uma hora.

Fonte do Ministério das Infraestruturas e da Habitação disse à Lusa que “apenas no Algarve se registaram alguns constrangimentos, numa subestação entre Lagos e Tunes”. “De resto, a nível nacional não houve mais impactos”, acrescentou.