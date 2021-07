A cada 4 anos somos brindados com uma das mais interessantes e aguerridas competições do mundo desportivo. Falamos, como é claro, dos Jogos Olímpicos, que este ano se realizam no Japão, depois de um ano de espera, graças ao COVID-19.

É um momento único e que envolve atletas de todas as nações e de muitas modalidades desportivas. Para aumentar ainda mais o interesse, as grandes companhias aderem a este momento único. A Google não é exceção e este ano colocou até o Chrome a participar. Recorre ao conhecido Dino e de forma única.

Os Easter Eggs da Google são bem conhecidos e despertam o interesse de muitos, não apenas para os descobrir, mas também para os usarem. Conseguem ser, na maioria dos casos úteis para os utilizadores, que em certos momentos podem usá-los para se distrair.

É neste contexto que surgiu há vários anos o Dino. Este dinossauro está no Chrome e é a garantia de alguma distração quando a Internet falha ou perdemos o acesso à rede. De forma independente, e sem qualquer requisito, temos um jogo simples que nos garante a distração.

Pois é precisamente o Dino que agora traz novidades associadas aos Jogos Olímpicos. O mais conhecido dinossauro dos browsers adaptou-se e tem agora uma aura muito desportiva, remetendo para os conhecidos desportos que vamos poder ver nos Jogos Olímpicos.

A mecânica do jogo é a mesma de sempre, mas agora associado aos Jogos Olímpicos. Assim, temos presente a equitação, a natação, a corrida e muitos mais. Claro que o objetivo é mesmo ultrapassar os obstáculos, evitando tocar-lhes, estejam eles agora na piscina, no picadeiro ou na pista de tartan.

Para aceder a esta nova versão, que deverá ser temporária e existirá apenas durante os Jogos Olímpicos, precisam de apenas de ter a mais recente versão do Chrome instalada, quer no desktop, quer no smartphone. Depois basta colocar o equipamento em modo voo ou simplesmente carregar o link chrome://dino.

Se este era já um jogo interessante na sua forma básica, o Dino ganha agora outro interesse. Com a sua roupagem Jogos Olímpicos temos ainda mais interesse e quem sabe até conseguimos subir ao pódio para receber uma medalha. Fica o desafio de nos mostrarem até onde conseguiram ir e em que modalidade virtual.