MB WAY: criminosos estão a usar esquemas mais elaborados

Quando se fala em cibercrime em Portugal, o MB WAY aparece no topo. Não porque a solução tenha algum problema de segurança, mas é usada como isco para que os malfeitores consigam roubar dinheiro.

De acordo com dados recentes, o número de burlas por MB WAY diminui, mas os criminosos estão a usar esquemas mais robustos.

MB WAY: De janeiro até ao fim de outubro, registaram-se cerca de 819 burlas

O MB WAY é a solução Multibanco que lhe permite fazer transferências instantâneas, compras online e físicas, gerar cartões virtuais MB NET e ainda levantar dinheiro através do seu smartphone, tablet ou PC.

De acordo com dados fornecidos ao JN pela Procuradoria-Geral da República (PGR), em 2019, registaram-se 923 inquéritos que passaram para 4946 no ano seguinte, quando as pessoas estavam proibidas de sair de casa. Em 2021, chegaram ao Ministério Público (MP) 2766 investigações e este ano, até dia 31 de outubro, a PGR recebeu 819 inquéritos. O decréscimo é claro, mas a média ainda está perto de três casos diários.

Relativamente ao Modus Operandi, refere o jornal que já foram detetados grupos criminosos que aperfeiçoaram os métodos para iludir as polícias. Passaram a levantar em caixas multibanco o dinheiro das contas das vítimas. Assim, evitam fazer transferências para contas bancárias que acabavam por ser rastreadas pelas autoridades, conduzindo a identificação e detenção dos suspeitos.

De relembrar que ao associar o seu número de telemóvel ao seu cartão bancário pode enviar, receber e pedir dinheiro, dividir contas, fazer compras online e em lojas físicas, com QR Code MB WAY.

A app MB WAY tem agora um novo serviço integrado que permite aos utilizadores gerirem, através do smartphone, as suas subscrições ou compras recorrentes.