Conquista o Trono: já começou a Fase 2

No mês passado viemos (ver aqui) revelar uma iniciativa da Sony Playstation que convida os jogadores a ganharem vários prémios apenas por... jogar.

Essa iniciativa, chamada de Conquista o Trono, é composta por três fases e a segunda teve início agora mesmo. Venham ver...

Conquista o Trono

A Conquista o Trono, trata-se de uma nova iniciativa da Sony Playstation através da qual, a marca japonesa lança um desafio à comunidade inspirado no spot de marca global “A Cidade Onde Jogar Não Tem Limites”. A ideia é a de levar a comunidade a jogar e, com isso, a ganhar prémios Playstation.

O objetivo principal da Conquista o Trono é o de convidar jogadores PlayStation de todo o mundo a atingir objetivos comuns com as suas horas de jogo na Playstation 4 e na Playstation 5 e com os troféus conquistados, para desbloquearem recompensas exclusivas.

Conquista o Trono: Fase 2

Com o arranque da segunda fase da iniciativa Conquista o Trono, os jogadores têm que atingir a meta de 100 milhões de pontos para Conquistar a Câmara Interior, e obter como recompensa cinco avatares PSN exclusivos. Ao atingir esta meta, começa automaticamente a Fase 3: Conquistar a Sala do Trono.

O principal foco desta iniciativa é a de levar os jogadores a trabalhar em conjunto entre si, com o derradeiro objetivo de derrotar um rei inimigo. Cada jogador pode ajudar a comunidade PlayStation a acumular pontos ao jogar qualquer jogo Playstation 4 ou Playstation 5 à escolha, sozinho ou com amigos, ao usar a funcionalidade de partilha através do botão Share ou ao obter troféus durante o jogo.

As inscrições continuam abertas aqui, até ao término da Fase 2.

Caça aos Easter Eggs

Entretanto, não poderia deixar de voltar a referir uma outra iniciativa da Sony Playstation, que nos leva numa caça aos Easter Eggs da marca global da PlayStation, num vídeo promocional.

Ao assistir ao vídeo presente neste site, irão encontrar tributo a alguns jogos Playstation. São mais de 30 Easter Eggs escondidos e se encontrarem pelo menos um, recebem um código para desbloquear um conjunto de avatares.