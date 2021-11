Sony Playstation: Iniciativa Conquista o Trono já arrancou

A Sony Playstation encontra-se numa fase bastante ativa do ano. Recentemente lançou a iniciativa Conquista o Trono que permite aos jogadores ganharem prémios apenas por... jogar!

Venham conhecer um pouco melhor esta iniciativa Conquista o Trono, que arrancou no início desta semana.

Conquista o Trono

A Conquista o Trono, trata-se de uma nova iniciativa da Sony Playstation através da qual, a marca japonesa lança um desafio à comunidade inspirado no spot de marca global “A Cidade Onde Jogar Não Tem Limites”. A ideia é a de levar a comunidade a jogar e, com isso, a ganhar prémios Playstation.

O objetivo principal da Conquista o Trono é o de convidar jogadores PlayStation de todo o mundo a atingir objetivos comuns com as suas horas de jogo na Playstation 4 e na Playstation 5 e com os troféus conquistados, para desbloquearem recompensas exclusivas.

A iniciativa Conquista o Trono será composta por 3 Fases, cada uma com metas a alcançar pela comunidade e recompensas associadas. Ao jogar em conjunto, os jogadores terão de Passar o Muro Exterior, Conquistar a Câmara Interior e Conquistar a Sala do Trono, ganhando avatares PSN exclusivos e um tema único para a Playstation 4 ao terminar cada fase.

O programa Conquista o Trono teve início no passado dia 2 de novembro e as inscrições ainda podem ser feitas aqui (até ao final da Fase 2). No entanto, quem o fizer a partir de agora, já não poderá participar na Fase 1.

A pontuação funciona conforme a seguinte tabela:

Atividades do Jogador PlayStation Número de pontos a acumular por ação Jogar qualquer jogo PS4 ou PS5 à escolha 10 Jogar qualquer jogo PS4 ou PS5 à escolha com outro jogador 15 Usar a funcionalidade de partilha através do botão Share 5 Obter Troféu de Bronze 5 Obter Troféu de Prata 10 Obter Troféu de Ouro 20 Obter cinco (5) troféus num só jogo 25

A primeira Fase chamada de "Passar o Muro Exterior" teve início a 2 de novembro de 2021. Prolongar-se-á até à comunidade atingir 25 milhões de Pontos. Ao atingir esta meta, é desbloqueada a Fase 2: Conquistar a Câmara Interior, que se prolongará até que a comunidade alcance 100 milhões de Pontos. Assim que tal aconteça, a comunidade entra na terceira e última Fase denominada de Conquista a Sala do Trono, com a meta de 160 milhões de Pontos. Esta parte da competição termina assim que a comunidade completar as 3 Fases da iniciativa Conquista o Trono, ou até dia 16 de novembro (o que acontecer primeiro).

NOTA IMPORTANTE Visto que a iniciativa já teve início e a inscrição para a Fase 1 já passou, os jogadores que se inscrevam hoje já só poderão ajudar a comunidade a acumular pontos a partir do início da Fase 2, e, os que se inscreverem durante a Fase2, só poderão participar na Fase 3.

A comunidade será recompensada ao completar cada fase sendo que, ao terminar a Fase 1, todos os inscritos receberão dois avatares PSN, ao concluir a segunda Fase receberão cinco avatares PSN e, ao terminar a terceira meta do programa, os jogadores Playstation 4 receberão um tema Playstation 4 exclusivo e 3 avatares PSN e os jogadores Playstation 5 receberão 3 avatares PSN.

No final do evento, os jogadores poderão competir para ter a oportunidade de ganhar um dos grandes prémios: uma consola PlayStation 5, um conjunto dos anéis do Rei com os Símbolos PlayStation, ou pacote com auscultadores sem fios com microfone PULSE 3D e um cartão presente da PlayStation Store. Entre as 17h00 de dia 17 de novembro e as 06h59 de dia 19 de novembro, serão publicadas perguntas de trivia na página da iniciativa, sendo que cada pergunta tem o seu respetivo prémio e os jogadores com a resposta mais aproximada a cada questão serão os vencedores da sua região.

Por fim, de realçar que, a acompanhar a iniciativa Conquista o Trono, encontram-se os retalhistas El Corte Inglés e Gaming Replay que se encontram com 20% de desconto em jogos PlayStation 4, PlayStation 5 e acessórios PlayStation 5, de 28 de outubro a 05 de novembro.