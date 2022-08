Streamers da Twitch levam jovens de 16 anos a perder milhares em apostas com criptomoedas

Atualmente a Internet está recheada de influencers e pessoas que admiramos e seguimos nas plataformas sociais, as quais acabamos por deixar que nos orientem em determinado assunto. Claro que há quem influencie positivamente sobre alguns temas, mas também não é novidade que muitos desses internautas acabam por ludibriar os seus seguidores nem sempre no bom sentido.

Desta forma, de acordo com as mais recentes pesquisas, alguns streamers da plataforma Twitch estão a aliciar jovens, alguns com até 16 anos, a entrarem no mercado das criptomoedas. No entanto, esta situação tem levado vários adolescentes a perderem milhares de dólares em apostas de moedas digitais.

O mercado das criptomoedas é aliciante, como sabemos, sobretudo porque se fala em grandes quantias de dinheiro de uma forma relativamente fácil de conseguir. No entanto, aquilo que nem sempre é divulgado é a necessidade de haver conhecimento aprofundado sobre esta tecnologia, de forma a saber o que se está a fazer e para evitar problemas maiores. E há cada vez mais situações a reforçar essa mesma necessidade...

Streamers da Twicth aliciam jovens em apostas de criptomoedas

Segundo um recente relatório do canal Bloomberg, alguns jovens estão a perder milhares de dólares depois de serem atraídos por streamers da Twich a entrarem em sites de apostas e jogos de azar com criptomoedas. Os dados revelam mesmo que estes streamers têm aliciado jovens com até 16 anos para os jogos com as moedas digitais.

No fundo, os populares streamers, seguidos por milhares de jovens, divulgam vídeos onde aparecem a jogar jogos de azar com criptomoedas, no âmbito de contratos de publicidade milionários. E ao visualizarem estes conteúdos, os menores são influenciados e levados a aceder a essas mesmas plataformas de apostas.

Tal acontece na secção "Slots" da Twitch, onde se encontram esses jogos, e esta é a sétima categoria mais acedida no momento em que escrevo este artigo. Segundo o Bloomberg (via PC Gamer), esta situação estará relacionada com acordos de marketing extremamente lucrativos que alguns dos streamers mais populares na Twitch, como xQc e Trainwreckstv, assinam com os sites de jogos de criptomoedas de forma a anunciarem os produtos que acabam por ser visualizados por milhões de pessoas.

A pesquisa mostra a enorme quantidade de dinheiro que envolve os streamers e os sites de apostas que os patrocinam. Exemplo disso é que, num vídeo, o streamer Trainwreckstv refere arrogantemente que ganha muito mais do que um milhão de dólares por mês com os seus negócios. Já o streamer Stake alega que ganhou 119 milhões de dólares num único mês devido a um acordo com a xQc.

Jovens de 16 anos estão a perder milhares de dólares

Muitos dos seguidores desses streamers são jovens que acabam por visualizar os conteúdos e alinhar nos desafios, muitas vezes sem o conhecimento e consciência daquilo em que se vão meter. Neste sentido, há cada vez mais histórias de menores a perderem grandes quantias de dinheiro, o que os faz acabar em situações económicas extremamente delicadas.

De acordo com a Bloomberg, há alguns casos onde crianças de 16 anos estão a perder milhares de dólares por mês em sites de apostas que ficaram a conhecer através dos seus streamers preferidos.

Um jornalista do canal contactou a Twitch, e um porta-voz confirmou que atualmente estava a ser realizada uma "análise aprofundada" do jogo na plataforma. Portanto, deduz-se que poderá haver alguma ação contra este género de situações. Mas, até lá, possivelmente muitos outros menores podem ser arrastados por esta onda de influência num mundo sobre o qual parece não haver qualquer controlo.