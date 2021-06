Questão semanal: Tem ou investe nalguma criptomoeda?

As criptomoedas são um conceito com o qual há já alguns anos convivemos diariamente. No entanto, as moedas digitais tornaram-se num assunto menos badalado, mas voltaram a ganhar destaque desde o ano passado. Tal aconteceu pois, no geral, o valor das criptomoedas aumentou significativamente.

Tem ou investe nalguma criptomoeda?

O assunto das criptomoedas não gera consenso entre os utilizadores. E as várias opiniões, seja contra, a favor ou no intermédio, fazem-se acompanhar pelos mais diversos argumentos, alguns mais válidos do que outros. No entanto, é indiscutível que este se trata de um tema quente sobre o qual diariamente há novidades.

As criptomoedas mais populares são os Bitcoins, a Ethereum, Monero, DogeCoin, entre outras. Claro que o destaque vai para o Bitcoin, moeda criada entre 2008 e 2009 e que atualmente vale cerca de 30 mil euros. Por sua vez, a Ethereum tem um valor a rondar os 2.200 euros. Há ainda várias plataformas, como o CoinMarketCap, onde os utilizadores podem acompanhar a valorização das moedas digitais.

Mas este é um mercado instável e no fundo tudo se resume a conhecimento, estratégia e alguma sorte na hora de comprar e/ou investir. Além disso, o conselho que os especialistas deixam é que as pessoas devem iniciar-se neste mercado somente se souberem o que estão a fazer.

