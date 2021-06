Registadas imagens do momento em que um meteorito cai no vulcão mais ativo da Indonésia

A tecnologia cada vez permite recolher mais informação que outrora era impossível de registar. Imagens como estas que foram gravadas, são um achado e tudo porque hoje câmaras de filmar, de fotografar ou um smartphone, estão sempre apontados para onde acontece a ação. Desta feita foi registado um evento, provavelmente, nunca visto. Um meteorito que acertou dentro de um dos vulcões mais ativos da Indonésia.

O fenómeno da luz “a entrar” no monte Merapi foi registado por câmaras de segurança e por um fotógrafo local que estava na área. Uma imagem que não vamos ver muitas vezes!

As imagens foram já partilhadas por milhões de pessoas nas suas redes sociais. Este é o momento em que de repente um meteorito ilumina o céu da Indonésia logo acima do vulcão Merapi.

Este vulcão é considerado o mais ativo do arquipélago, e as imagens foram captadas na última quinta-feira (27). Sim, impressionam pela beleza, pela fusão do espaço com o interior do nosso planeta.

Além das fotografias, existe também um vídeo gravado pelas câmaras de segurança que mostra um flash brilhante a rompendo as nuvens da atmosfera da Terra sobre a montanha, antes de aparentemente cair no topo do vulcão de 2.900 metros de altura.

O fotógrafo local Gunarto Song, que há alguns meses fotografa o vulcão localizado na ilha de Java, conseguiu fazer fotos impressionantes do momento exato em que a luz esverdeada parece entrar diretamente na cratera do Merapi.

De repente, houve um raio de luz brilhante como se caísse de cima sobre o topo do vulcão Merapi. Foi superbrilhante e rápido. Esta é uma fotografia autêntica. Tirei-a com uma exposição de quatro segundos.

Explicou Song.

No início deste ano o vulcão do Monte Merapi entrou em erupção na ilha de Java, na Indonésia, expelindo nuvens de cinzas e rios de lava! A erupção ocorreu menos de duas semanas após um forte terremoto deixar dezenas de mortos e feridos no país.