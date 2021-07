Programa de criptomoeda em estudo pelo banco do Vietname

A criptomoeda está a reunir cada vez mais adeptos e conhecemos já o esforço de alguns países para tornar a moeda corrente. No Vietname será estudado um programa de criptografia, de acordo com as diretrizes do primeiro-ministro.

O programa piloto terá lugar durante o período 2021-2023.

Seguindo a diretrizes do primeiro-ministro (PM) do Vietname, Pham Minh Chinh, o State Bank of Vietnam (SBV) levará avante o estudo de um programa de criptomoeda e blockchain. Além disso, o PM solicitou que o programa fosse implementado.

Conforme adiantou um relatório do Viêt Nam News, segundo o vice-diretor do Institute of Innovation da University of Economics, Huynh Phuoc Nghia, o programa a ser estudado visa “ajudar o governo a encontrar aspetos positivos e negativos, se os houver, enquanto desenvolve um mecanismo de gestão mais apropriado”.

Até agora, a criptomoeda não era legalmente reconhecida no Vietname. Aliás, as instituições de crédito do país não reconhecem a criptomoeda como moeda ou meio elegível de pagamento. Além disso, de acordo com o Viêt Nam News, o banco central “não concedeu licenças para quaisquer plataformas comerciais de criptomoeda”.

O projeto piloto terá lugar entre 2021 e 2023.

Criptomoeda entre os esforços governamentais

Estando os pagamentos sem numerário a aumentar no Vietname, Nghia acredita que o processo será acelerado, pelo reconhecimento da criptomoeda por parte do banco central.

O programa de criptomoeda a ser estudado e implementado tem sido bem recebido por vários grupos, empresas e personalidades, pelo que o presidente do NextTech Group, Nguyen Hoa Binh, revelou existir uma necessidade de definir oficialmente a moeda. Por sua vez, o chefe adjunto da faculdade de finanças da University of Economics, Le Dat Chi, disse que o estudo precisava de ser acelerado para “ganhar vantagem na corrida”.

Inserido numa estratégia de desenvolvimento eletrónico promovido pelo governo, o programa piloto – a par de uma avaliação de Inteligência Artificial, Realidade Aumentada, Realidade Virtual e de bigdata – criará, espera-se, segundo o Viêt Name News, “avanços significativos, bem como condições favoráveis para a construção de um governo digital”.

Assim sendo, o Vietname junta-se a uma lista de países e instituições que reconhecem a ascensão da criptomoeda.

Leia também: