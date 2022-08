Nigéria vai construir uma vila Bitcoin dado o interesse da população na criptomoeda

Há pouco menos de um ano ficámos a saber que o Banco Central da Nigéria (CBN) também iria lançar a sua própria moeda digital, designada de eNaira. Esta iniciativa, de acordo com o governo, iria tornar o país num dos primeiros da África a adotar a digitalização da moeda nacional.

E de acordo com as mais recentes informações, alguns empreendedores da Nigéria estão a aproveitar o crescente interesse do país nas criptomoedas, para levar avante a construção de uma vila Bitcoin.

Nigéria vai criar uma Bitcoin Village

Segundo as recentes notícias, vários empreendedores estão empenhados na criação da Bitcoin Village, uma espécie de vila dedicada à popular criptomoeda. Esta iniciativa tem sido impulsionada por vários fatores, entre eles o crescente interesse da população nas moedas digitais e também a inflação que se encontra acima dos 18% na região. Como tal, a ideia das criptomoedas pode incrementar a confiança da população neste dinheiro, uma vez que o mesmo deixa de estar sujeito à gestão dos governos.

Paralelemante a isso, um recente ralatório da KuCoin revela que dos 51% de nigerianos com acesso à Internet, 86% já se encontram familiarizados com o conceito das criptomoedas como forma de investimento.

Desta forma, os fundadores do Satoshis Journal, Jeremy Garcia e Oluwasegun Kosemani, estão a trabalhar no sentido de construirem a primeira vila Bitcoin em Lagos, a maior cidade da Nigéria. Para tal, eles tencionam alimentar a vila através de energia solar, fazer a mineração de Bitcoins no local, educar a comunidade local sobre a criptomoeda e criar uma parceria de desenvolvimento do BTC com um laboratório STEM.

Veja no seguinte vídeo o anúncio da criação da Bitcoin Village na Nigéria:

Está também a ser criada uma economia circular de Bitcoins, tal como aconteceu em El Salvador, e um dos objetivos é então tornar o país num local de turismo que atraia interessados na criptomoeda de todo o mundo. Haverá um poço doméstico que abastecerá a vila de água, e também painéis solares que fornecerão energia ilimitada para escolas, sistemas de mineração, iluminação pública e ainda um hospital.

Segundo as informações, na primeira fase da construção será feita a vistoria ao imóvel, limpeza da terra e colocação de vegetação exuberante da selva, a construção de uma escola com cerca de 233 metros quadrados e ainda um anfiteatro com capacidade para 120 pessoas. Haverá ainda espaço para a criação de um campo de basquetebol, outro de futebol e uma piscina.

Após esta primeira fase, o patrocinador Botmecash vai doar 1 Bitcoin à vila, como forma de incrementar o início do seu funcionamento. Estima-se que a Bitcoin Village esteja construída no dia 9 de janeiro de 2023.