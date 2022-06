Maioria dos investidores opta pela Bitcoin e pela Ethereum

O mercado das criptomoedas caracteriza-se pelos diversos momentos de altos e baixos, tal como acontece nas áreas onde impera uma dinâmica de especulação. No entanto, quando este segmento estava em alta, atraiu muitas pessoas que começaram a apostar e a investir neste mesmo mercado.

Assim, na nossa última questão semanal, quisemos saber em quais das criptomoedas é que os nossos leitores já investiram até ao momento. E os resultados dão o maior destaque às moedas Bitcoin e Ethereum. Venha conhecer todos os resultados.

Em quais destas criptomoedas já investiu?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 4.574 respostas obtidas através da participação de 1.531 votantes.

De acordo com os resultados, as criptomoedas em que os leitores mais investem são a Bitcoin, com 22% das respostas (1.021 votos) e a Ethereum (20%; 928 votos). Por sua vez, 10% votaram na moeda Dogecoin (455 votos) e a mesma percentagem caiu na opção Solana (449 votos). A moeda Shiba Inu angariou 9% das escolhas (411 votos), seguindo-se a Cardano com 6% (290 votos), a Tether com 4% (185 votos) e a Monero com 3% (120 votos).

Já 16% das respostas indicam que os participantes investem noutras criptomoedas que não as que constavam na lista a votação.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Pode também analisar os vários comentários deixados no artigo da questão, onde os leitores revelam mais detalhes sobre as suas escolhas no que respeita ao mercado das moedas digitais.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora em quais criptomoedas investe.

