Project Vitriol apresentado pela 11 Bit Studios

A 11 Bit Studios (Frostpunk, this War of Mine) apresentou recentemente, em conjunto com a Fool’s Theory, o jogo Project Vitriol.

Trata-se de um RPG que, nas palavras dos seus responsáveis, será o projeto mais ambicioso dos 11 Bit Studios.

Os 11 Bit Studios e os polacos Fool’s Theory anunciaram recentemente o desenvolvimento do seu projeto mais ambicioso de sempre: um RPG esotérico com o nome de código: Project Vitriol.

Project Vitriol encontra-se em desenvolvimento por Fool’s Theory e é o seu maior projeto de sempre, com um orçamento de mais de 17 milhões de zlotis polacas (moeda da Polónia), correspondendo a mais de 3,5 milhões de €uros.

A acompanhar o anuncio, foi revelado ainda um teaser trailer que lança pistas sobre o ambiente negro e esotérico que o jogo vai apresentar.

"O nosso jogo é um RPG com uma narrativa profunda que toca em alguns momentos de pura ambiguidade moral", revela Jakub Rokosz, CEO da Fool’s Theory, e acrescenta ainda que "Deixem-me revelar um pouco da sua verdadeira essência: o jogo é sobre o lado esotérico da realidade, aquela parte negra do nosso mundo que a maior parte de nós desconhece mas que existe e está sempre presente. A história do jogo tem inicio num local e altura onde a realidade, folclore, energia e misticismo se fundem: a cidade polaca de Varsóvia no inicio do século XX, ainda sob fortes influências do regime soviético".

Como podem ver, ainda se sabe muito pouco sobre o jogo e o trailer revelado também não levanta o véu de secretismo em redor do jogo. Teremos de esperar mais um pouco por novidades sobre Project Vitriol.

E, segundo a 11 Bit Studios, no decorrer do próximo verão, serão divulgados mais pormenores sobre Project Vitriol.