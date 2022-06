Bicicletas elétricas: 4 sugestões que deve conhecer

As bicicletas elétricas estão a despertar cada vez mais o interesse dos consumidores. O preço dos combustíveis, as preocupações com o meio ambiente e a saúde, são apenas alguns dos fatores que estão a fazer com que cada vez mais pessoas opte por deixar o carro na garagem, principalmente em deslocações relativamente curtas.

Trazemos, portanto, mais algumas propostas interessantes, para diferentes tipos de utilizadores.

TOP 4 Bicicletas elétricas

NIUBILITY B14

A Niubility B14 é uma das bicicletas elétricas que hoje destacamos, com motor de 400W que pode atingir uma velocidade máxima de 25 km/h. No entanto, tem também pedais, podendo ser utilizada como uma simples bicicleta. A bicicleta pesa 26,5 kg e pode suportar até 120 kg.

Com a ajuda do motor é capaz ainda de subir inclinações de até 30 graus. Numa combinação entre motor e pedal, a bateria pode ir até aos 80 quilómetros de autonomia. As rodas são de 14" e adaptam-se facilmente a diferentes pisos, mesmo em terra.

O preço da ebike Niubility B14 é de 584,99€ com o código de desconto 06E4MZ3TJC6K, com oferta de uma luz de presença traseira. O envio é gratuito, feito a partir da Europa.

NIUBILITY B14

BEZIOR X500 PRO

A Bezior X500 Pro apresenta-se como uma bicicleta de montanha que, na verdade, é híbrida. Ou seja, pode ser movida através do bom e velho pedal, mas também tem uma bateria elétrica que ajuda nos terrenos mais difíceis.

A bateria é de 10,4Ah e tem 48V, demorando a carregar na totalidade cerca de 5 horas. O motor tem uma potência de 500W. Com a ajuda do motor é possível atingir uma velocidade máxima de 30 km/h, sendo que numa utilização combinada, será possível fazer cerca de 100 km com carga na bateria.

Para condução, o utilizador terá à sua disposição o modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Tem ainda um sistema de transmissão de 7 velocidades Shimano. Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A bicicleta tem roda de 26" e largura de 5 cm, é em liga de alumínio e suporta peso até 200 kg. De notar que a bicicleta é dobrável, pesa apenas 23 kg e é resistente a água e poeiras, com certificado IP54. A ebike Bezior X500 Pro está disponível por 935,99€, com o código P6CZFNWDM1MS (desconto de $50). Tem também de oferta a luz de presença traseira, e ainda pode adquirir o pack com o suporte metálico traseiro, por um total de 1015,98€, sem necessidade de código.

BEZIOR X500 PRO

BEZIOR M2 PRO

A bicicleta Bezior M2 Pro está disponível nas cores preto e branco e tem um design mais vintage, com estrutura em alumínio e com banco, punhos e rodas em castanho.

A bateria tem 48V e uma potência de 500W. Com a ajuda do motor é possível atingir uma velocidade máxima de 25 km/h, sendo esta uma limitação de velocidade máxima legal.

Para condução, não existe neste caso um modo 100% elétrico, estando disponível os modos híbrido e um que funcionará só a pedal. Tem ainda um sistema de transmissão de 7 velocidades Shimano. Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A Bezior M2 Pro tem roda de 26″ e largura de 5 cm, suporta peso até 120 kg, sendo que a bicicleta pesa 27,1 kg e é resistente a água e poeiras, com certificado IP54.

A ebike BEZIOR M2 PRO está disponível por 979,99€, utilizando um desconto de $70 com o código 5HJMPCWNB7K3.

BEZIOR M2 PRO

JANOBIKE E20

A Janobike E20 é uma bicicleta com bateria de 12,8Ah e tem 48V, demorando a carregar na totalidade em 6 a 7 horas. O motor tem uma potência de 1000W. Com a ajuda do motor é possível atingir uma velocidade máxima de 25 km/h (limite legal que pode ser desativado), sendo possível fazer cerca de 70 km no modo híbrido (em bateria serão cerca de 40km).

Para condução, o utilizador terá à sua disposição na Janobike E20 o modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Tem ainda um sistema de transmissão de 7 velocidades.

Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A e-bike tem roda de 20″ e largura de 10 cm, é em liga de alumínio e suporta peso até 200 kg. De notar que a bicicleta pesa 33,5 kg.

A ebike ebike Janobike E20 está disponível por 1149,99€, utilizando o código de desconto NAE9YY8 no valor de 150€. Tal como todas as outras ebikes, o envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém Europeu.

JANOBIKE E20