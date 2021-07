Criptomoeda estatal chinesa já movimentou mais de 5,3 mil milhões de dólares

O tema das criptomoedas tem sido amplamente abordado, especialmente desde que estas começaram a valorizar significativamente durante a pandemia. No entanto, alguns países já mostraram braço de ferro a este mercado, implementado duras medidas restritivas contra o mesmo.

Um desses países foi a China que, por outro lado, tem a sua própria criptomoeda, o yuan digital. E segundo as recentes informações, os testes realizados com a moeda digital chinesa já movimentaram mais de 5,3 mil milhões de dólares.

As criptomoedas são um assunto que gera quase sempre polémica. Isto porque há quem concorde e há quem também não veja com bons olhos, especialmente se o assunto for os sistemas de mineração das moedas digitais.

Muitos países já barraram as criptomoedas, no entanto alguns também já criaram ou estão a desenvolver a sua própria moeda digital. No caso da China, trata-se do yuan digital, e os recentes testes mostram que esta criptomoeda tem potencial para o sucesso.

Testes com yuan digital já movimentaram 5,3 mil milhões de dólares

De acordo com os dados revelados nesta sexta-feira (16) pelo Banco Popular da China (PBOC), os testes com a criptomoeda estatal chinesa já movimentaram mais de 34,5 mil milhões de yuans em transações. Numa conversão à taxa atual, este montante corresponde a cerca de 5,3 mil milhões de dólares, ou 4,5 mil milhões de euros.

Os detalhes indicam que, na China, mais de 20,8 milhões de clientes já criaram carteiras virtuais para o yuan digital. Por conseguinte, estes clientes geraram já ao todo mais de 70,7 milhões de movimentações financeiras.

Desde o ano de 2019 que o país asiático faz testes com a sua criptomoeda. Atualmente, o yuan digital pode ser usado em 11 cidades e províncias chinesas, um processo que também ajudou a esclarecer a população sobre o funcionamento da moeda.

Para já, o PBOC vai continuar a testar este sistema, mas ainda não tem uma data definida para o lançamento oficial da criptomoeda. Atualmente já está estabelecido o design e as funções do yuan digital.

Apesar de a China indicar que esta moeda será usada sobretudo para transações domésticas simples, alguns especialistas acreditam que a criptomoeda digital chinesa pode ameaçar fortemente o dólar americano.

