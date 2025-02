Como é que o apoio de Donald Trump às criptomoedas pode acelerar o euro digital?

O Banco Central Europeu (BCE) espera que o apoio de Donald Trump à criptomoeda, bem como os planos que tem para ela no contexto americano, acelerem o euro digital. Que influência pode ter o Presidente dos Estados Unidos na aceleração?

Segundo Piero Cipollone, membro do conselho do BCE, à Reuters, o órgão espera que o plano de Donald Trump de apoiar as criptomoedas e aproximá-las do dólar americano acelere o apoio legislativo ao euro digital e a sua implementação.

O BCE apresentou a sua moeda digital - essencialmente, uma carteira online aprovada pelo banco central - em parte como um meio de pagamento eletrónico que não depende de fornecedores americanos dominantes, como a Visa e o PayPal.

A Comissão Europeia propôs legislação sobre o euro digital, em junho de 2023, mas não aconteceu muito desde então, muito devido ao ceticismo que se gerou em torno do assunto.

Que influência pode ter Trump na aceleração do euro digital?

Assim sendo, Cipollone acredita que o apoio de Donald Trump ajudaria a criar mais um instrumento de pagamento "Made in USA" e resultaria num sentimento de urgência relativamente ao projeto do euro digital.

O mundo político está a ficar mais atento a esta questão. E é possível que assistamos a uma aceleração do processo.

Disse o membro do conselho do BCE, numa entrevista, na quarta-feira, revelando que espera que o Parlamento e o Conselho da União Europeia concluam os trabalhos sobre a legislação relativa ao euro digital antes do verão, abrindo caminho para as negociações com a Comissão.

Mais do que isso, e apesar de considerar a ação europeia urgente, afirmou compreender que "os processos políticos são complexos e há muitas coisas em cima da mesa".

A Nigéria, Jamaica e Bahamas já lançaram a moeda digital do banco central (em inglês, CBDC) e outros 44 países, incluindo a Rússia, a China, a Austrália e o Brasil, estão a realizar projetos-piloto, segundo o grupo de reflexão do Atlantic Council.

Os banqueiros europeus, por sua vez, receiam que um euro digital esvazie os seus cofres, uma vez que os clientes poderão transferir parte do seu dinheiro para a segurança de uma carteira garantida pelo BCE.