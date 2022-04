Bitcoin: Madeira poderá ser um paraíso das criptomoedas?

A Bitcoin 2022 é a maior conferência internacional de criptomoedas que está a decorrer em Miami, na Florida. Ao palco subiu Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, para dizer I belive in future and I belive in Bitcoin.

Com estas palavras, deixou assim as portas abertas para a entrada da Bitcoin na região autónoma que se poderá tornar mesmo num paraíso das criptomoedas.

Está a decorrer nos Estados Unidos da América, mais concretamente em Miami, no estado da Florida, aquela que é uma das maiores conferências mundiais sobre criptomoedas, a Bitcoin 2022 Conference.

A importância da criptomoeda continua a crescer e, por isso, no palco desta conferência contabilizam-se mais de 100 oradores, distribuídos por dezenas de painéis.

Para espanto de muitos, uma das pessoas que pisou o palco foi Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira.

I belive in future and I belive in Bitcoin

Eu acredito no futuro e acredito na Bitcoin estas foram as palavras que soaram na sala da conferência e que abriram assim as portas à entrada da criptomoeda na região autónoma. Segundo Albuquerque, será possível criar um "ambiente favorável" para este tipo de negócios.

Na sua intervenção, Miguel Albuquerque destacou as excelentes condições da região para o investimento estrangeiro, inclusivamente para as criptomoedas. O facto desta moeda não estar sujeita a imposto foi um dos argumentos para que haja investimento feito no Centro Internacional de Negócios da Madeira.

A região oferece ainda, segundo sublinha, excelentes condições para quem lá quiser trabalhar, tanto ao nível dos alojamentos, como da qualidade das comunicações, além de ter os impostos mais baixos de toda a Europa.

O presidente está a aproveitar esta viagem aos Estados Unidos para criar contactos com empresas tecnológicas, algumas delas já com manifestado interesse em se instalarem no Centro Internacional de Negócios da Madeira.