Quanta atividade física é necessária para “compensar” um dia sentado?

Todos sabemos que passar demasiado tempo sentado pode ser prejudicial para a saúde... Mas qual é a quantidade de atividade física necessária para contrariar os seus efeitos negativos?

30 a 40 minutos diários de atividade física

De acordo com investigações, cerca de 30 a 40 minutos diários de exercício moderado a intenso podem ser suficientes.

Os valores resultam de uma meta-análise publicada em 2020, que reuniu dados de nove estudos anteriores, envolvendo um total de 44.370 pessoas de quatro países diferentes, todas elas seguidas por dispositivos de monitorização de atividade física.

Os investigadores verificaram que o risco de mortalidade aumentava à medida que o tempo de atividade física moderada a intensa diminuía entre os participantes que passavam longos períodos sentados.

Em indivíduos ativos, que realizam cerca de 30 a 40 minutos de atividade física moderada a intensa por dia, a associação entre um tempo sedentário elevado e o risco de morte não é significativamente diferente daqueles que têm um estilo de vida menos sedentário.

Explicaram os investigadores no estudo.

Isto significa que atividades como andar de bicicleta ou caminhar a um ritmo acelerado podem reduzir significativamente o risco de uma morte prematura, compensando os efeitos negativos de longos períodos de inatividade.

Embora meta-análises como esta envolvam a compilação de dados de diferentes estudos, com metodologias e condições variadas, este estudo tem a vantagem de se basear em dados objetivos recolhidos por dispositivos de monitorização, em vez de depender de informação auto-relatada pelos participantes.

Esta investigação foi publicada no mesmo período em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou as suas Diretrizes Globais de 2020 sobre Atividade Física e Comportamento Sedentário, elaboradas por um painel de 40 cientistas de seis continentes.

A revista British Journal of Sports Medicine (BJSM) também publicou uma edição especial com este estudo e as diretrizes atualizadas.

Como estas diretrizes enfatizam, toda a atividade física conta, e qualquer quantidade é melhor do que nenhuma. As pessoas ainda podem proteger a sua saúde e minimizar os efeitos prejudiciais da inatividade.

Afirmou Emmanuel Stamatakis, investigador na Universidade de Sydney, Austrália, especializado em atividade física e saúde populacional.

Os dados obtidos através dos dispositivos de monitorização estão em linha com as recomendações da OMS de 2020, que sugerem entre 150 a 300 minutos de atividade física moderada ou 75 a 150 minutos de atividade vigorosa por semana para contrariar os efeitos do sedentarismo.

Pequenos gestos como subir escadas em vez de usar o elevador, brincar com crianças e animais de estimação, praticar ioga ou dançar, realizar tarefas domésticas, caminhar ou andar de bicicleta são formas eficazes de aumentar a atividade física.

Embora as novas diretrizes se baseiem na melhor evidência científica disponível, ainda existem algumas lacunas no nosso conhecimento. Ainda não sabemos, por exemplo, qual é exatamente o limiar para 'demasiado tempo sentado'. No entanto, esta é uma área de investigação em rápida evolução e esperamos ter respostas mais concretas nos próximos anos.

Concluiu Stamatakis.

