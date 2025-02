Pplware Classics…

Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Beautiful Ones - Suede

Os Suede são uma das mais populares e importantes bandas do Reino Unido, tendo atingido o seu auge nos anos 90, contribuindo para iniciar o movimento Britpop.

A banda forma-se em 1989, com Brett Anderson na voz, na guitarra Bernard Butler, Mat Osman no baixo e na bateria Simon Gilbert. Os músicos gravam o primeiro álbum Suede, de 1993, e atraem grande atenção da imprensa britânica. Em 1994, é editado Dog Man Star, seguindo-se o abandono da banda por Bernard Butler.

Em 1996, após a entrada de Richard Oakes e, mais tarde, de Neil Codling, os Suede atingem o seu maior sucesso comercial com os Coming Up. O álbum alcançou o primeiro lugar no Reino Unido, produzindo cinco singles top dez - “Trash”, “Beautiful Ones”, “Saturday Night”, “Lazy”, e “Filmstar” - em todo o mundo.

O disco A New Morning (2002), o primeiro após o colapso com a Nude Records, foi um fracasso comercial. Em 2003, após o lançamento da compilação Singles, a banda dissolveu-se. Depois de sete anos e de muita especulação, os Suede reestruturam-se e regressam em 2010 para uma série de concertos. Vencem nesse ano o prémio Q Inspiration nos Q Awards atribuídos pela revista Q.

No início de 2010, são confirmados os rumores de que a banda se iria reunir passados ​​sete anos, para uma série de concertos. Em 2013, foi lançado Bloodsports, alcançando sucesso crítico. A banda manteve as suas atuações, lançando ora discos ao vivo e coletâneas. Em 2016, a foi divulgado Night Thoughts, disco cheio de baladas que variam entre guitarras inspiradas e dramas nas letras, recebendo críticas positivas.

Em abril de 2018, o grupo anunciou o lançamento da obra The Blue Hour, produzida por Alan Moulder.

