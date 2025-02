Aposta forte na interligação de hidrogénio na Península Ibérica

A Comissão Europeia anunciou 1,25 mil milhões de euros para 41 projetos transfronteiriços de infraestruturas energéticas, no âmbito do Mecanismo Interligar a Europa.

Projeto H2MED: interligar as redes de hidrogénio da Península Ibérica

Neste âmbito do hidrogénio, destaque para o H2med, uma iniciativa para interligar as redes de hidrogénio da Península Ibérica com o Norte e Centro da Europa e o European Hydrogen Backbone, que visa a criação de uma rede transeuropeia de hidrogénio com 28.000 quilómetro em 2030.

O projeto H2MED prevê uma ligação terrestre entre Celorico da Beira (Portugal) e Zamora, em Espanha (CelZa, com 248 quilómetros) e outra submarina entre Barcelona e Marselha (BarMar, de 455 quilómetros).

Os investimentos que totalizam 71 milhões de euros, na Península Ibérica, incluem:

CelZa (7,2 milhões de euros) – Ligação entre Portugal e Espanha

Barcelona-Marselha (28,3 milhões de euros) – Ligação entre Espanha e França

Portuguese Hydrogen Backbone Studies (2,8 milhões de euros)

Spanish Hydrogen Backbone Studies (32,5 milhões de euros)

O hidrogénio verde é produzido a partir de energias renováveis, como a solar ou eólica.