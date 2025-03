Primeiro eclipse total da Lua desde 2022 será visível esta noite em Portugal

De 13 para 14 de março, será possível ver, em Portugal continental, um eclipse da Lua. Este é o primeiro evento desde 2022 e será total.

Na madrugada de 14 de março, o eclipse começará às 5h10, alcançando a fase de maior penumbra às 6h58, e desaparecendo do céu às 8h33.

Este eclipse da Lua será visível no Pacífico, América, Europa ocidental e África ocidental.

Em Portugal, só será possível observar o início da fase parcial do eclipse, caso haja condições meteorológicas favoráveis. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, é pouco provável que seja visível a olho nu.

Caso as condições sejam favoráveis, não é necessário qualquer equipamento especializado para observar o eclipse lunar, sendo aconselhado afastar-se de luzes e a utilização de equipamento simples, como binóculos ou um telescópio.

Outros fenómenos astronómicos em 2025

Entretanto, irá ocorrer outro eclipse lunar total, no dia 7 de setembro, e são, também, esperados dois eclipses solares este ano, ambos parciais: 29 de março e 21 de setembro.

O eclipse de 7 de setembro apenas será visível na sua plenitude no Algarve, e parcialmente nas regiões da Madeira, Lisboa e Porto.