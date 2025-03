Oferta Especial Godeal24 – Office 2021 Lifetime e Windows

Recentemente, foram anunciadas alterações importantes pela Microsoft. Assim, é fundamental atualizar e proteger o seu PC. A Microsoft anunciou que o suporte para o Office 2016-2019 terminará a 14 de outubro de 2025. Ou seja, não serão fornecidos suporte técnico, correções de bugs ou atualizações de segurança para as vulnerabilidades reportadas ou descobertas posteriormente no Office 2016 e Office 2019.

Como Obter o Office 2021 Lifetime por 29,99€? Portanto, se ainda utiliza o Office 2016 ou Office 2019, é altura de planear o futuro – mas, não se preocupe! Na Oferta Especial Godeal24 Office, pode adquirir uma licença vitalícia para o Microsoft Office 2021 Professional por apenas 29,99€ (valor normal: 439€). Assim que configurado no seu dispositivo, a licença nunca expira. Contudo, note que o Office 2021 requer um PC com Windows 10 ou Windows 11 Pro. Adicionalmente, pode adquirir o Bundle com a chave do Office 2021 Pro Plus e a chave do Windows 11 Pro por apenas 41,99€. Experimente a Godeal24 e constatará o seu verdadeiro valor, mas lembre-se: esta oferta dura apenas uma semana!

Produtos Disponíveis Office 2021 Professional Plus - 1 PC - 29,99€ Ver Produto

- Ver Produto Office 2021 Home and Business para Mac - 79,79€ Ver Produto

- Ver Produto Office 2019 Professional Plus para Windows – 25,29€ Ver Produto

– Ver Produto Bundle Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - 41,99€ Ver Produto

- Ver Produto Bundle Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus - 36,99€ Ver Produto

Além disso, descubra como a Godeal24 facilita a tarefa de equipar toda a sua equipa com os mais recentes dispositivos a correr o Windows 11, garantindo a melhor experiência de utilização possível. Com efeito, a Godeal24 oferece um desconto de 50% em todas as chaves Microsoft Windows, reduzindo mais de 90% do preço de retalho. Assim, pode adquirir o Windows 11 Pro por apenas 13,55€ por tempo limitado. Dessa forma, elimine as lentidões e garanta um fluxo de trabalho mais eficiente, pois os códigos são extremamente limitados.

Produtos Windows Disponíveis (Coupon Code " PPL50") Windows 11 Professional - 1 PC - 13,55€ Ver Produto

- Ver Produto Windows 11 Home - 1 PC - 13,25€ Ver Produto

- Ver Produto Windows 10 Professional - 1 PC - 8,65€ Ver Produto

- Ver Produto Windows 10 Home - 1 PC - 8,61€ Ver Produto Para mais produtos Windows, clique aqui.

4.9 de 5 no Trust Pilot, fica claro que a Godeal24 é um revendedor de confiança. Por isso, se tiver qualquer problema, contacte a equipa de serviço 7/24. Adicionalmente, para grandes volumes de encomendas de chaves de software Microsoft, junte-se ao programa Business Wholesale e obtenha uma oferta ainda mais vantajosa! Para mais detalhes, visite Com uma classificação deno Trust Pilot, fica claro que a Godeal24 é um revendedor de confiança. Por isso, se tiver qualquer problema, contacte a equipa de serviço. Adicionalmente, para grandes volumes de encomendas de chaves de software Microsoft, junte-se ao programae obtenha uma oferta ainda mais vantajosa! Para mais detalhes, visite este link

Contacto Godeal24 Email: service@godeal24.com

Como Utilizar o Código de Desconto Adicione o produto ao carrinho de compras; aplique o cupão; e clique em "Proceder para o Checkout" após a confirmação! Por favor, selecione "CWALLETCO" neste passo, e, em seguida, clique em "Continuar".