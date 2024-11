Órgão “inútil” que os médicos removem frequentemente pode, afinal, combater o cancro

A glândula timo, um pequeno órgão gorduroso situado atrás do esterno, tem sido muitas vezes descartada como "inútil" na idade adulta. No entanto, descobertas recentes sugerem que esta glândula subestimada pode ter um papel fundamental no combate ao cancro.

Remoção da timo aumenta o risco de cancro

Um estudo realizado por investigadores norte-americanos revelou uma correlação surpreendente: os indivíduos que são submetidos a uma timectomia - remoção cirúrgica da timo - enfrentam um risco significativamente mais elevado de morte e de cancro nos cinco anos seguintes à intervenção.

Descobrimos que a timo é absolutamente necessária para a saúde. Se não estiver presente, o risco de as pessoas morrerem e desenvolverem cancro é, pelo menos, o dobro.

Afirmou David Scadden, oncologista da Universidade de Harvard.

Embora o estudo seja observacional e não possa provar definitivamente a causalidade, os investigadores enfatizam que a preservação da timo, quando medicamente viável, deve se tornar uma prioridade.

Glândula traz imunidade na infância

Na infância, a timo desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do sistema imunitário, gerando células T, um tipo de glóbulo branco essencial para combater infeções e doenças. As crianças que perdem a timo têm frequentemente uma produção reduzida destas células, respostas imunitárias enfraquecidas e uma eficácia reduzida das vacinas.

Durante a puberdade, a timo atrofia-se naturalmente, levando a uma diminuição significativa da produção de células T. Devido a este declínio, durante muito tempo pensou-se que a timo tinha pouca utilidade na idade adulta.

Consequentemente, a glândula é frequentemente removida durante as cirurgias cardiotorácicas, particularmente quando obstrui o acesso ao coração. Para os doentes com cancro da timo ou doenças auto-imunes como a miastenia gravis, a timectomia é por vezes inevitável. No entanto, para outros, os benefícios de deixar a glândula intacta podem superar a conveniência da sua remoção.

Usando dados de saúde de um grande conjunto de pacientes em Boston, os investigadores compararam mais de 6000 indivíduos que foram submetidos a uma cirurgia cardiotorácica sem timectomia com 1146 indivíduos que tiveram a sua timo removida.

Mesmo após o ajuste para variáveis como idade, sexo e condições subjacentes, os resultados foram preocupantes: aqueles que tiveram a timo removida tinham quase o dobro da probabilidade de morrer dentro de cinco anos. Além disso, tinham duas vezes mais probabilidades de desenvolver cancros agressivos e recorrentes durante o mesmo período de tempo.

Isso indica que as consequências da remoção da timo devem ser cuidadosamente consideradas quando se contempla a timectomia.

Explicou Scadden.

Embora os mecanismos exatos permaneçam pouco claros, os investigadores suspeitam que a ausência da timo perturba o sistema imunitário do adulto. Amostras de sangue de pacientes com timectomia revelaram uma diversidade reduzida de receptores de células T, o que pode prejudicar a capacidade do organismo de responder a células cancerígenas ou a estímulos auto-imunes.

Leia também: