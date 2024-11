Nanoplásticos podem tornar os antibióticos menos eficazes

Um estudo recente demonstrou que os nanoplásticos - partículas de plástico com menos de 0,001 milímetros - afetam a capacidade do organismo para absorver antibióticos, podendo mesmo levar ao crescimento de bactérias resistentes aos antibióticos.

A intoxicação dos nanoplásticos

Utilizando modelos complexos das estruturas moleculares de plásticos comuns e quotidianos como o polietileno (PE), o polipropileno (PP), o poliestireno (PS) e o nylon 6,6 (N66), investigadores da Universidade de Viena, da Universidade de Bona e da Universidade de Debrecen descobriram que os nanoplásticos podem ligar-se a nível molecular ao antibiótico tetraciclina, prejudicando ou mesmo bloqueando totalmente a capacidade do organismo para absorver partes do mesmo.

A tetraciclina é um antibiótico comum de largo espetro utilizado para tratar tudo, desde a sífilis a infeções bacterianas da pele e dos pulmões.

O recozimento simulado envolve o aquecimento de moléculas para as excitar antes de as arrefecer para encontrar o seu estado mais estável, ou seja, o estado em que as moléculas se voltam a formar naturalmente.

Neste caso, após o recozimento, as moléculas de nanoplástico são fisicamente ligadas às moléculas de tetraciclina.

Lukas Kenner, da Universidade de Viena, teoriza que os aglomerados de antibióticos concentrados e não absorvidos, ligados à superfície dos nanoplásticos, podem constituir o terreno ideal para as bactérias se tornarem resistentes aos medicamentos.

A ligação foi particularmente forte com o nylon. A carga de micro e nanoplásticos é cerca de cinco vezes maior do que no exterior. O nylon é uma das razões para isso: é libertado dos têxteis e entra no corpo através da respiração, por exemplo.

Diz Kenner ao falar sobre o perigo em ambientes fechados.

Os produtos de uso quotidiano feitos de PE, PP, PS e N66 (muitos dos plásticos que usamos) degradam-se em nanoplásticos através da exposição à luz solar, exposição a químicos e apenas à boa e velha abrasão física - decompondo-se em pedaços que nem sequer vemos enquanto os comemos, bebemos e inalamos. Alguns são simplesmente absorvidos pela nossa pele.

Os efeitos a longo prazo dos nanoplásticos ainda não são totalmente conhecidos, uma vez que a investigação sobre o seu impacto na saúde humana ainda é relativamente recente. Os cientistas estão a trabalhar para descobrir os seus efeitos a longo prazo não só nas pessoas, mas também em ecossistemas como os habitats marinhos e terrestres.

O que sabemos é que o tamanho minúsculo dos nanoplásticos pode permitir-lhes interagir com o nosso corpo a nível celular, sendo mesmo capazes de atravessar a barreira hemato-encefálica, que é responsável por impedir a entrada de substâncias estranhas, como moléculas grandes, toxinas e agentes patogénicos.

Esperemos que consigamos encontrar uma solução simples para lidar com os micro e nanoplásticos mais cedo ou mais tarde.

Segundo análises feitas ao engarrafamento de água nos EUA, em três das principais empresas, descobriu-se uma média de quase um quarto de milhão de peças detetáveis de nanoplástico por garrafa.

O estudo foi publicado na revista Nature.