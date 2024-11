Chegou o Firefox 132 e a Mozilla criou uma proposta cheia de novidades

A Mozilla tem no Firefox uma das suas melhores propostas. Este browser tem conseguido manter-se no topo das preferências dos utilizadores ao longo dos anos. Com novidades constantes, tem também procurado manter-se no topo da Internet. Agora, o Firefox voltou a ter uma atualização, recheada de novidades importantes.

Chegou mais uma atualização da Mozilla

O Firefox acabou de receber hoje uma atualização antecipada com a chegada da versão 132. Esta nova versão o browser da Mozilla vem com melhorias e novas funcionalidades, dando foco ao suporte para as novas funcionalidades de partilha de ecrã disponíveis no macOS Sequoia 15, entre outras inovações interessantes.

Para começar, este browser começou a bloquear cookies de terceiros com o modo Advanced Tracking Protection. Da mesma forma, também bloqueia favicons HTTP que não são veiculados por HTTPS e permite a renderização acelerada por hardware para um melhor desempenho gráfico.

Do lado do macOS, o Firefox vem com melhorias na opção “Copiar sem rastreio de site”, que suporta cores WebGL compatíveis com o Windows. Existe também uma opção que permite que o Firefox seja reaberto automaticamente quando o computador é reiniciado enquanto está ligado.

O Firefox 132 vem cheio de novidades

Na versão dedicada aos dispositivos Android, este browser permite ao utilizador redimensionar o aspeto visual enquanto utiliza o teclado. Além disso, a barra de endereço foi movida para o topo do ecrã. Para os programadores, a nova atualização remove o suporte HTTP/2 Push devido a problemas de compatibilidade.

A atualização também adiciona correções para vulnerabilidades de segurança, com suporte para funções de troca de chaves pós-quânticas para TLS 1.3 para programadores. Neste caso, as melhorias servem também para otimizar o trabalho com frames de vídeo e métodos de carregamento de recursos.

A nova versão do Firefox já está disponível para download, quer através de uma atualização do browser da Mozilla, quer através do download direto. Os utilizadores deste browser só precisam de aceder a Ajuda -> Acerca o Firefox. Aqui dentro a atualização deverá estar disponível e até a ser instalada.