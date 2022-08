Impressão 3D de insetos misturados com vegetais poderão ajudar a combater a fome

A fome não desapareceu do planeta. Aliás, com esta guerra o problema agravou-se terrivelmente. A pensar no combate à fome e à falta de alimentos que afeta o mundo, os cientistas do SUTD querem resolver o problema de abastecimento alimentar com a impressão em 3D. Como tal, estes investigadores decidiram combinar os insetos, algas, entre outros produtos, com vegetais comidos com mais frequência.

Para além dos legumes, nutrientes e cor comummente consumidos, a cenoura em pó ajudou a fornecer resistência mecânica às tintas formuladas.

Imprimir uma cenoura em 3D que contenha insetos e outros alimentos estranhos

À medida que a população mundial aumenta de dia para dia, a necessidade e a procura de alimentos também aumentam. Devido às emissões de gases com efeito de estufa, ao problema mundial com a subida dos oceanos e a seca extrema que se começa a ver em mais continentes, assim como outros fatores que prejudicam a agricultura (como a guerra), as fontes alimentares podem ser um enorme problema para muitos países.

O consumo de outro tipo de "alimentos" mais estranhos, como os insetos, não é uma novidade. Como sabemos, insetos e algas já são consumidos em alguns países da Ásia, América do Sul, e África. Por conseguinte, os cientistas estão a trabalhar para usar estes produtos para tentar resolver este problema para a humanidade.

Segundo o que foi dado a conhecer numa publicação sobre o tema, a equipa de investigadores da Universidade de Tecnologia e Design de Singapura (SUTD) tem procurado formas de lidar com futuros problemas de abastecimento alimentar e decidiu apenas imprimir alguns. Em vez de comerem grilos ou larvas sozinhos, os investigadores decidiram combiná-los com vegetais mais comummente comidos, como cenouras, para mudar o sabor.

A aparência e o sabor de tais proteínas alternativas pode ser desconcertante para muitos. É neste ponto que a versatilidade da impressão de alimentos em 3D aumenta o desafio, pois pode transformar a forma como os alimentos são apresentados e superar a inércia das inibições dos consumidores.

Disse Chua Chee Kai, Co-Autora de Estudos e Professora na Universidade de Tecnologia e Design de Singapura.

Combinar alimentos não é um processo fácil

Segundo a Azom, combinar várias tintas alimentares e otimizá-las para impressão de alimentos em 3D não é uma operação fácil. O processo prossegue principalmente através do método de tentativa e erro. Por esta razão, o Prof. Chua e a sua equipa trabalharam com cientistas do Hospital Khoo Teck Puat (KTPH) e da Universidade de Ciência e Tecnologia Eletrónica da China (UESTC) para que o processo decorresse de forma mais suave.

As proteínas alternativas podem tornar-se a nossa principal fonte de ingestão de proteínas no futuro. Este estudo propõe uma abordagem de engenharia sistemática para otimizar as tintas alimentares, permitindo assim criações e personalizações fáceis de alimentos visualmente agradáveis, saborosos, e nutricionalmente adequados, melhorados com proteínas alternativas. Esperamos que o nosso trabalho encoraje os consumidores a comer mais destes alimentos desconhecidos, mas sustentáveis.

Explicou Yi Zhang, Investigador e Professor da Universidade de Ciência e Tecnologia Eletrónica da China.

Utilizando a abordagem de uma imagem central, a equipa do estudo otimizou a composição da tinta proteica com três variáveis - cenoura em pó, proteínas e goma xantana. Para além do sabor, nutrientes e cor, o pó de cenoura ajudou a fornecer resistência mecânica às tintas.

Como tal, este estudo também pode ser generalizado para outros ingredientes alimentares, e a resposta das tintas alimentares como textura, capacidade de impressão, infiltração de água pode ser incluída para otimização. No futuro, esta abordagem pode levar os investigadores a adotar um método semelhante para otimizar as tintas alimentares 3DFP que constituem ingredientes alimentares complexos multicomponentes.

Já pensou como seria comer uma batata, ou um nabo, uma cenoura e um qualquer outro alimento, que conheça o aspeto, mas que contenha ingredientes como grilos ou algas?