Homem controla braços robóticos através da mente (vídeo)

O avanço tecnológico já devolveu várias vezes a qualidade de vida, bem como a vontade de viver, a pessoas a quem esta foi retirada. Assim, além de ser importante noutras áreas, é, como já vimos, um trunfo quando associado à saúde e bem-estar dos indivíduos.

De forma incrível, no vídeo abaixo é possível ver um homem tetraplégico a comer um bolo, recorrendo a braços robóticos controlados pela sua mente.

Um pequeno movimento de braços com um grande simbolismo

Na sequência de um acidente na adolescência, Robert Chmielewski está tetraplégico. Aliás, há mais de 30 anos que vive com o mínimo de sensação nas mãos e dedos, bem como executa o mínimo de movimentos.

Para ele, novembro foi um mês de mudança e avanço, pois foi capaz de movimentar dois braços robóticos com a mente, de modo a usufruir de um bolo de sobremesa. Um sistema que funde inteligência artificial, robótica e uma interface que permite que o cérebro colabore com a máquina.

É muito fixe. Queria ser capaz de fazer mais.

Disse Robert Chmielewski.

A experiência espoletou em Robert um sentido de realização evidente, após ter sido capaz de movimentar os braços robóticos para cortar e levar à boca um pedaço de bolo. Isto, surpreendentemente, utilizando apenas a sua mente.

Assista no vídeo que lhe deixamos abaixo:

Futuramente poderá completar tarefas sem sequer olhar

Há cerca de dois anos, Robert Chmielewski foi submetido a uma cirurgia cerebral de 10 hora, no Hospital Johns Hopkins, em Baltimore. Isto, como parte de um ensaio clínico liderado pela Defense Advanced Research Projects Agency e incluindo próteses avançadas, desenvolvidas pelo Johns Hopkins Applied Physics Laboratory.

Assim sendo, os cirurgiões implantaram seis conjuntos de elétrodos em ambos os lados do cérebro de Robert Chmielewski e, numa questão de meses, ele foi capaz de controlar simultaneamente dois braços robotizados. Mais, esta conquista foi possível graças à interface que permite que o cérebro colabore com a máquina.

Partindo do sucesso do ensaio de Robert Chmielewski, a equipa lançou uma linha paralela de investigação chamada “Próteses inteligentes”. Deste modo, poderão criar estratégias, a fim de oferecer controlo robótico avançado e feedback sensorial de ambas as mãos, simultaneamente e através de estimulação neurológica.

O nosso objetivo final é fazer com que atividades como comer sejam fáceis de realizar, fazer o robô fazer uma parte do trabalho e deixar o utilizador, neste caso o Chmielewski, responsável pelos detalhes.

Esclareceu David Handelman, especialista em robótica.

Apesar da realização de tarefas ser um dado adquirido para muitas pessoas, é um entrave para outras. Assim sendo, este foi um grande passo para que sistemas como este sejam cada vez mais criados e aperfeiçoados.

De acordo com Francesco Tenore, neurocientista e autor principal do estudo, os próximos passos envolvem incluir feedback sensorial, para que Chmielewski possa, por exemplo, atar os atacadores sem ter de olhar.

