Holandeses usam pó de ferro para aquecer as casas… sim, é energia limpa!

Com o debate sobre a dependência da Europa dos combustíveis fósseis da Rússia, muitos apontam outras alternativas para darmos o passo em frente, acabar com a necessidade dos gás e petróleo e apostar em energias limpas e reutilizáveis. Atualmente, dentro destas premissas, há quem se aqueça usando uma energia limpa e reutilizável... o pó de ferro.

Nem carvão, nem gás, nem eletricidade, nem mesmo hidrogénio, mas pó de ferro para aquecer 500 casas nos Países Baixos. O que será este produto?

Existe na ansiedade do planeta um sonho de haver uma energia limpa e inesgotável. Até hoje conhecem-se alguns candidatos, mas ainda estão longe de ser uma opção, por várias razões, entre elas a dificuldade tecnológica.

Energia alternativa sustentável aos combustíveis fósseis

A empresa RIFT (Renewable Iron Fuel Technology) da Universidade Técnica de Eindhoven quer utilizar combustível de ferro à escala global como uma alternativa sustentável aos combustíveis fósseis para reduzir as emissões de CO2.

O projeto-piloto que está a realizar em conjunto com Ennatuurlijk é um passo importante em direção a este objetivo. Na cidade holandesa de Helmond, a empresa trabalha numa caldeira piloto com uma capacidade de 1 MW. Esta caldeira pode ser utilizada, através da rede de aquecimento de Ennatuurlijk, para fornecer aquecimento para 500 lares.

O sistema funciona da seguinte forma: o pó de ferro é queimado na caldeira. Neste processo é libertado muito calor, por exemplo, para redes de aquecimento. O que resta é pó de óxido. Isto pode ser convertido novamente em pó de ferro utilizando hidrogénio, que por sua vez "carrega" o pó e cria um combustível circular.

A empresa está a construir uma instalação piloto para estes dois componentes. A primeira caldeira a queimar o pó de ferro será instalada em Helmond. O sistema que converte o pó de ferrugem em pó de ferro está localizado em Arnhem. É o primeiro do seu género.

Os processos industriais e as redes de calor requerem grandes quantidades de energia. As alternativas sustentáveis, tais como a eletricidade e o hidrogénio, nem sempre a podem fornecer. As nossas redes não são concebidas para fornecer tanta energia à indústria, para além da utilização atual, num período tão curto. É por isso que, nestes setores, alternativas como o pó de ferro são realmente importantes.

Disse Mark Verhagen, CEO da RIFT.

Energia sem CO2 e menos nitrogénio

Conforme foi referido, não é libertado CO2 neste processo. Além disso, as emissões de azoto durante o processo são muito inferiores às do carvão ou do gás. O combustível do ferro também oferece uma série de vantagens. Por um lado, tem uma alta densidade energética. Um metro cúbico de combustível de ferro contém tanta energia como onze metros cúbicos de hidrogénio a alta pressão. Além disso, é muito mais seguro armazenar e transportar do que o hidrogénio.

Por outro lado, não perde energia durante o armazenamento.

Equipa de estudantes

O arranque do RIFT surgiu da equipa de estudantes SOLID da Universidade de Tecnologia de Eindhoven (TU/e). A equipa tem vindo a trabalhar com investigadores da universidade na tecnologia por detrás do combustível do ferro desde 2015.

O grupo testou a tecnologia em 2020 na fábrica de cerveja Swinkels. O combustível de ferro produziu o calor necessário no processo de fabrico da cerveja. Aí conseguiram provar que a tecnologia funciona. Com o atual projeto, eles querem mostrar que também tem potencial comercial.

Com esta experiência e os bons resultados nos projetos piloto, a RIFT espera em dois anos construir uma central elétrica de 5 MW alimentada a ferro. Para tal, foi assinada uma carta de intenções para colaborar com a Veolia Industrial Services, uma empresa global que fornece soluções de gestão de água, resíduos e energia.

Com o atual projeto-piloto de um megawatt, estamos a estudar os componentes mais importantes da fábrica num ambiente comercial. Posteriormente, seremos capazes de otimizar ainda mais o sistema e expandi-lo para um de cinco megawatts. Vejo o combustível de ferro como uma importante alternativa sustentável aos combustíveis fósseis, juntamente com as turbinas eólicas, os painéis solares e o hidrogénio. O nosso objetivo é poder descarbonizar a indústria pesada em todo o mundo com combustível de ferro.

Concluiu Mark Verhagen.

Leia também: