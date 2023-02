Governo vai ter a Inteligência Artificial como ajuda na Justiça

Estamos no ano da Inteligência Artificial e também o governo de Portugal não quer ficar atrás nesta corrida. Assim, o Ministério da Justiça revelou hoje que "Portugal será o primeiro país a nível mundial a utilizar a mesma tecnologia que está na base do ChatGPT".

Integrado na Estratégia GovTech Justiça, o Ministério da Justiça revelou que a tecnologia se está na base do ChatGPT vai ser usada para ajudar na justiça.

Inteligência Artificial vai chegar ao Ministério da Justiça

Segundo a informação avançada pela Lusa, haverá recurso a um modelo de "machine learning", em que o sistema informático vai aperfeiçoando conhecimentos para informar as pessoas sobre os diferentes serviços na esfera judicial e dos registos que estão disponíveis através da Internet.

Portugal será o primeiro país a nível mundial a utilizar a mesma tecnologia que está na base do ChatGPT

Referiu fonte oficial do Ministério da Justiça à imprensa.

Refere-se ainda que a estratégia tem como parceiras universidades e startups na área tecnológica, e será aplicada no âmbito da validação da autenticidade de documentos necessários para processos de concessão da nacionalidade, em que a inteligência artificial deverá agilizar a desmaterialização dos pedidos.

A anonimização das decisões dos tribunais, que permite a sua divulgação pública sem colocar em causa os dados pessoais, está também contemplada neste projeto. Assim, a tecnologia vai permitir automatizar todo o processo, retirando a necessidade de alocar funcionários judiciais a tal tarefa, que é feita atualmente de forma manual.

Do evento que está a decorrer no Campus de Justiça, desde as 11h, estão a ser apresentadas algumas ideias inovadoras para reformular o Ministério da Justiça do ponto de vista tecnológico. O objetivo passa por criar sinergias nos processos de inovação entre o setor público da justiça e todo o ecossistema de empreendedorimo, tanto a nível nacional, quanto internacional.