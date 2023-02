Combustíveis vão subir na próxima semana. Saiba quanto…

Se estava à espera de notícias sobre os combustíveis, desta vez não são as melhores. O preço da gasolina e gasóleo vão subir já na próxima semana, por isso é melhor atestar os depósitos dos veículos até domingo.

Combustíveis: gasolina sobre 1 cêntimo e gasóleo 1,5 cêntimos

É Carnaval... ninguém leva a mal! Será? Esta é a primeira vez que em janeiro o preço dos combustíveis vão subir. Segundo revela a CNN, a partir de segunda-feira, o preço do litro do gasóleo deve ficar 1,5 cêntimos mais caro. O aumento no preço por litro da gasolina simples 95 será de 1 cêntimo.

De acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia, os preços de referência esta quinta-feira eram de 1,666 euros/litro no caso da gasolina simples 95 e de 1,526 euros/litro no caso do gasóleo.

De relembrar que a 1 de janeiro último, o litro de gasolina 95 situava-se em 1,607 euros por litro e deverá chegar, a partir desta segunda-feira, aos 1,676 euros. Já o litro de gasóleo, no mesmo período, passou de 1,602 para 1,551 euros.

De acordo com dados europeus, o preço do gasóleo como o da gasolina 95 em Portugal estão abaixo da média europeia, estabelecida em 1,724 euros para os dois combustíveis.