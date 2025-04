Estudo conclui que tocar no papel dos recibos pode ser perigoso. Porquê?

A organização sem fins lucrativos Center for Environmental Health (CEH) intentou uma ação judicial contra 32 grandes retalhistas após ter encontrado níveis elevados de um químico prejudicial no papel dos seus recibos.

Investigações da CEH encontraram níveis elevados de Bisfenol S (BPS) - o químico menos conhecido, mas prejudicial, semelhante ao Bisfenol A (BPA) - no papel dos recibos de 32 grandes retalhistas, contra as quais foi intentada uma ação judicial.

O BPS, tal como o BPA, é um químico desregulador das hormonas que imita o estrogénio e pode perturbar o funcionamento normal do organismo, incluindo o metabolismo, o crescimento, o desenvolvimento e a reprodução.

Segundo a organização, estudos demonstraram que o BPS pode ser absorvido através da pele quando se manuseia papel de recibo - mesmo durante curtos períodos de tempo.

Com base nestes estudos e nos testes efetuados por um laboratório independente, as concentrações eram tão elevadas que tocar apenas num recibo com BPS durante 10 segundos resultou numa exposição acima do nível de segurança.

Afirmou Mihir Vohra, responsável científico do CEH, acrescentando, num comunicado, que os resultados exigem "um aviso claro e razoável aos consumidores".

Segundo Kizzy Charles-Guzman, diretora-executiva da CEH, "durante mais de duas décadas, a CEH tem assegurado que as empresas e as fabricantes que retiram um químico tóxico dos seus produtos não o troquem por outro substituto lamentável, como um jogo de fachada tóxico".

Estas empresas têm a oportunidade de melhorar as especificações dos seus produtos para que o papel de recibo que compram seja seguro para os seus trabalhadores e clientes.

No sentido de reduzir a sua exposição ao BPS, o CEH recomenda que os consumidores recusem recibos impressos sempre que possível.

De acordo com Shakoora Azimi-Gaylon, diretora sénior do Programa de Prevenção de Exposições Tóxicas e Poluição do CEH, "os trabalhadores de lojas que têm de manusear recibos devem usar luvas, se possível, ou evitar usar produtos de limpeza para as mãos à base de álcool antes de manusear um recibo, porque isso pode aumentar significativamente a absorção de BPS".

Conforme explicado, "os recibos são feitos de papel térmico, que não deve ser reciclado, porque contém bisfenóis como o BPA e o BPS, que podem contaminar o fluxo de reciclagem e representar riscos para a saúde e para o ambiente".