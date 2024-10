Este robô vestível poderá tornar as pessoas com deficiência muito mais independentes

Os investigadores do Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia (KAIST, originalmente) revelaram recentemente um robô concebido especificamente para pessoas com paraplegia. Este poderá ser um life changer para muita gente, uma vez que pode ser vestido sem qualquer ajuda externa.

Um progresso gigante a nível tecnológico

Denominado WalkON Suit F1, este dispositivo de ponta pode aproximar-se autonomamente dos utilizadores, permitindo-lhes vesti-lo diretamente da cadeira de rodas sem qualquer ajuda. A última versão, revelada a 24 de outubro, oferece avanços significativos em relação às suas antecessoras.

Desde 2015, a equipa de investigação do KAIST tem-se concentrado no desenvolvimento do WalkON Suit, um exoesqueleto vestível que responde às necessidades dos indivíduos com paraplegia. Este robô ajuda principalmente pessoas classificadas na escala de incapacidade, o nível mais grave de paraplegia, distinguindo-o de outros robôs de assistência que visam a reabilitação ou a força muscular.

A série WalkON Suit tem registado uma evolução notável ao longo do tempo. Em 2016, foi lançado o primeiro modelo, seguido do WalkON Suit 4 em 2020, que atingiu uma velocidade de marcha de 3,2 km/h, comparável às velocidades de marcha normais.

Conseguia lidar com desafios do mundo real, como caminhar em corredores estreitos, portas e escadas, mas partilhava uma limitação comum com outros robôs vestíveis: a necessidade de assistência para ser vestido.

O WalkON Suit F1 resolve essa limitação

Com um novo sistema de encaixe frontal, permite que os utilizadores vistam o exoesqueleto diretamente da cadeira de rodas, eliminando a necessidade de um método de encaixe posterior. O robô caminha autonomamente até ao utilizador, permitindo uma transição perfeita sem assistência externa.

Além disso, foi concebido para se manter equilibrado de forma autónoma, mesmo que seja empurrado, através de um sistema que ajusta ativamente o seu centro de gravidade.

O Professor Hyunjoon Park, do Departamento de Design Industrial do KAIST, criou o exterior do WalkON Suit F1, combinando um aspeto humanoide com a estética da tecnologia de vestir. O design melhorado também permite que os utilizadores movam as mãos livremente e dêem vários passos sem a ajuda de uma bengala.

Desenvolvido em parceria com a Angel Robotics, todos os componentes essenciais do robô, incluindo o motor, o redutor, o controlador do motor e o circuito primário, foram produzidos internamente.

Em comparação com as versões anteriores, a densidade de potência do motor e a eficiência do redutor duplicaram, enquanto os tempos de resposta do controlador do motor são cerca de três vezes mais rápidos do que os anteriores parâmetros de referência internacionais.

As atualizações avançadas de software permitiram que algoritmos de movimento mais complexos funcionassem sem problemas, e a inclusão de reconhecimento de obstáculos apoiado por IA e de uma placa com capacidade para redes neuronais melhora ainda mais a adaptabilidade e a resposta do robô ao ambiente que o rodeia.

