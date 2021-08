COVID-19: Certificado expirado? É só proceder à renovação

O sistema de certificados COVID está em funcionamento desde o dia 1 de julho, mas os portugueses ainda têm algumas dúvidas e alguns problemas. Como já referimos várias vezes, há três tipos de certificado: vacinação, teste ou recuperação da COVID-19 e é possível ter o certificado em formato digital ou em papel.

Os primeiros vacinados estão a receber SMS a dar conta que o selo do certificado expirou. Saiba o que fazer.

A aplicação para telemóveis “SNS 24”, permite a emissão e apresentação do Certificado Digital da UE em formato eletrónico. Esta app já está disponível na loja de aplicações móveis da Google e da Apple.

Através desta aplicação, cada cidadão pode obter, consultar e armazenar o seu certificado digital COVID da UE - saber mais aqui.

O Certificado Digital COVID da UE abrange três tipos de certificados:

Certificados de vacinação : que comprova que a pessoa foi vacinada contra a COVID-19

: que comprova que a pessoa foi vacinada contra a COVID-19 Certificados de Testagem : que comprova que a pessoa tem resultado negativo em teste molecular de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) – RT-PCR, RT-PCR em tempo real, Testes Moleculares Rápidos – para identificação de SARS-CoV-2

: que comprova que a pessoa tem resultado negativo em teste molecular de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) – RT-PCR, RT-PCR em tempo real, Testes Moleculares Rápidos – para identificação de SARS-CoV-2 Certificados de recuperação: que comprova que a pessoa teve COVID-19, mas que já recuperou da doença

Certificado COVID tem validade de 180 dias

Os primeiros vacinados começaram a receber mensagens no telemóvel a informar que o selo do certificado de vacinação expirou. Pode parecer preocupante, mas trata-se de um procedimento automático devido à duração do selo que é de 180 dias.

Para proceder à renovação do certificado, basta solicitar um novo através da aplicação do Serviço Nacional de Saúde 24 ou do portal SNS 24.

De acordo com as informações, o selo do certificado de vacinação tem um período de validade por questões de segurança. Para facilitar a utilização dos certificados, a data de validade já se encontra visível.

