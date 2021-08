Sapatos que vibram ajudam pessoas com visão reduzida a caminhar nas ruas da cidade

A tecnologia manifesta-se em vários modos quando o assunto é ajudar as pessoas com algum problema físico. A ideia é sempre ter uma ação de inclusão para que possam ultrapassar as dificuldades criadas pela sua limitação. Uma das novidades são uns sapatos que vibram, orientando os utilizadores com visão reduzida a caminhar de forma mais segura nas ruas das cidades.

O projeto IGNITION tem a Honda por trás e utiliza tecnologia que interage com o smartphone, colocada nos sapatos das pessoas.

Honda: Sapatos que vibram para ajudar pessoas com dificuldades visuais

A Honda anunciou a criação de uma startup chamada Ashirase. Esta empresa terá como primeiro empreendimento comercial um produto que resultou do programa IGNITION da empresa. A Ashirase produzirá um sistema de navegação dentro do calçado para ajudar as pessoas com deficiência visual a navegar em espaços públicos.

A Honda anunciou no mês passado que estava a iniciar o programa IGNITION como uma forma de ajudar os seus funcionários a comercializar ideias para novos produtos de consumo. A Ashirase será chefiada por Wataru Chino, que teve a ideia de um novo dispositivo de navegação depois da sua avó com deficiência visual ter falecido ao escorregar e cair numa ravina enquanto caminhava.

Este engenheiro da gigante nipónica usou a sua experiência para desenvolver aplicações de direção automatizada. Como tal, o seu empenho resultou num novo dispositivo de assistência para peões com deficiência visual.

O novo dispositivo, que tem o mesmo nome da empresa, tem duas partes principais. Uma parte cabe dentro do sapato e tem vagens vibratórias ao longo de um pedaço de tecido. Já a outra parte fica em cima do sapato e contém circuitos para executar aplicações de navegação e uma bateria para alimentar os elementos vibratórios.

Dispositivo orientado por GPS e aplicação no smartphone

O dispositivo funciona com a combinação de dados de GPS com mapas que traçam um destino. Conforme a pessoa caminha, esta é orientada pelas vibrações do sapato a virar para a direita, esquerda ou mesmo a parar. As vibrações acontecem na frente do calçado, no par, e são de fácil entendimento, segundo o que é avançado.

Outra das vantagens é que o dispositivo pode ser instalado numa ampla variedade de sapatos convencionais.

Segundo o que é referido pelo engenheiro, este produto destina-se a pessoas com deficiência visual, e não a pessoas cegas. Além disso, Wataru Chino acrescenta que o dispositivo foi projetado para complementar outros recursos visuais, como uma bengala, ao mesmo tempo que não serve como distração.

Como não é baseado em som, o utilizador ainda pode ouvir sinais ambientais, como buzinas de carros, pessoas a falar ou mesmo sinais sonoros da sinalização vertical.

A Honda espera que o dispositivo seja colocado à venda até 2022. Nessa altura a empresa fabricante de automóveis terá um serviço de assinatura para a utilização desta tecnologia.

Na página, o empreendedor refere também que a Honda está suportar apenas as parte das despesas iniciais. Como tal, a startup ainda precisa de investidores para adicionar mais 130 milhões de ienes (cerca de um milhão de euros) antes do projeto passar da mesa de desenvolvimento para o fabrico.

Leia também: