Comando DualSense da PS5 foi usado por médicos de Zurique numa cirurgia à distância

Aparentemente, os comandos destinados aos videojogos podem ser usados noutros contextos mais... sérios. O comando DualSense da PlayStation 5, por exemplo, foi usado por médicos de Zurique para efetuar uma cirurgia à distância.

Num estudo revolucionário recente, partilhado pela ComicBook Gaming, cirurgiões de Zurique, na Suíça, operaram um porco a quase 9300 quilómetros de distância, utilizando o DualSense.

Um dos principais objetivos do estudo é ajudar a melhorar as operações remotas no campo da medicina, permitindo que áreas ou regiões com falta de especialistas continuem a receber cuidados médicos quando necessário, especialmente se estes exigirem cirurgias.

Cirurgiões operaram à distância com comando da PlayStation

Os investigadores revelaram que a utilização do comando lhes deu precisão na operação, com o dispositivo a ser capaz de executar vários movimentos desafiantes.

Os investigadores integraram o comando nos seus sistemas a partir de Zurique, ligados às ferramentas cirúrgicas mecanizadas que estavam dispostas em Hong Kong. À distância, e com um comando, os cirurgiões conseguiram realizar uma endoscopia.

Os médicos de Zurique realizaram a operação enquanto assistiam a uma transmissão de vídeo em direto de uma central de controlo. Um dos seus principais desafios passou por manter a latência do comando estável, especificamente abaixo dos 300 milissegundos, de modo a proporcionar um "controlo cirúrgico em tempo real".

Recorde: