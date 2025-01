Cientistas estão mais perto de descobrir a verdadeira origem dos dinossauros

Os mais antigos fósseis de dinossauros conhecidos datam de há 230 milhões de anos, ainda que diferenças evolutivas sugiram que eles já existiam antes disso. Agora, um novo estudo acredita ter percebido de onde vieram, afinal, estes animais que tanto fascinam as pessoas.

Fósseis de dinossauros descobertos na Argentina, no Brasil e no Zimbabué ajudaram os cientistas a traçar um quadro dos seus primórdios.

Contudo, ainda que os mais antigos fósseis de dinossauros conhecidos datem de há 230 milhões de anos, estes mostram diferenças evolutivas que sugerem que os dinossauros já existiam há milhões de anos antes de os seus restos aparecerem na Argentina e no Zimbabué.

Aliás, um novo artigo indica que os primeiros dinossauros podem ter surgido nas planícies quentes e secas do antigo Gondwana - áreas que hoje incluem a floresta amazónica, a bacia do Congo e o deserto do Saara -, em vez de regiões temperadas, conforme se pensava anteriormente.

Por não haver muita informação, os cientistas procuraram reconstruir a geografia antiga e as linhas de tempo evolutivas, utilizando técnicas avançadas de modelação.

A sua análise considerou regiões como a Amazónia e a África Central como "dados em falta", segundo a imprensa, em vez de assumir que os dinossauros estavam ausentes.

Ainda há muito por explorar sobre os dinossauros...

As novas descobertas indicam que os primeiros dinossauros vieram provavelmente do Gondwana ocidental de baixa latitude, um ambiente escaldante semelhante aos desertos e savanas atuais.

Isto faz sentido, se considerarmos que os primeiros dinossauros estavam muito longe de gigantes como o T. Rex ou o Diplodocus. Estas criaturas primitivas eram pequenas - mais ou menos do tamanho de uma galinha ou de um cão médio - e andavam sobre duas patas. Além disso, prosperavam em climas difíceis, juntamente com outros répteis.

Pelo que se sabe, continuaram assim durante milhões de anos, sendo os dinossauros apenas um grupo de animais entre muitos.

Isso mudou há cerca de 201 milhões de anos, quando erupções vulcânicas espoletaram uma extinção em massa, do final do Triásico. Com a eliminação de outras espécies, os dinossauros diversificaram-se rapidamente e tornaram-se nos animais terrestres dominantes durante os 135 milhões de anos seguintes.

As densas florestas da Amazónia e as areias do Saara permanecem maioritariamente inexploradas em termos de fósseis. Por isso, futuras expedições poderão descobrir mais provas que ajudem os cientistas a compreender, finalmente, de onde vieram os dinossauros.

Leia também: