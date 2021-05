Cientistas descobrem novo tipo de coronavírus em cães

É verdade que já se passaram muitos dias desde que foi descoberto o primeiro caso de coronavírus em seres humanos. Os cientistas continuam as investigações e, recentemente, foi divulgada uma nova informação.

No seguimento de algumas investigações, há um novo tipo de coronavírus que aparentemente, tem origem nos cães.

CCoV-HuPn-2018 é a designação do novo coronavírus

Até agora apenas se tinha ouvido falar que os cães poderiam ajudar o ser humano a detetar o novo coronavírus. No entanto, um estudo recente, revela que os cães podem ser a origem de uma nova estirpe do vírus.

Segundo revela a Reuters, este novo tipo de coronavírus foi detetado em pacientes que estiveram hospitalizados com pneumonia em 2017-2018. No estudo é referido que foram usadas 301 amostras nasais pertencentes a pacientes de um hospital no estado de Sarawak, no leste da Malásia. Oito das amostras, a maioria pertencente a crianças menores de 5 anos, deram positivo para esta nova estirpe agora descoberta.

Batizada com o nome de CCoV-HuPn-2018, esta nova estirpe partilha características de outros coronavírus que infetam gatos e porcos. Além disso, esta nova estirpe tem também características do agora popular SARS-COV e SARS-COV-2 que é responsável pela pandemia por COVID-19.

No seu estudo, publicado no jornal Clinical Infectious Diseases esta quinta-feira, os investigadores alertam para a ameaça à saúde pública dos coronavírus animais.

Existem atualmente sete coronavírus conhecidos que podem causar doenças em humanos: quatro que dão origem a gripes leves e três que causam as doenças mais graves como é o caso da SARS, MERS e COVID-19.