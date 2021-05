E Porque Hoje é Sexta

A professora pergunta aos seus alunos nomes de coisas que acabem em “dor” e que comam coisas.

O Ricardo diz:

– Predador!!!

A professora responde:

– Muito bem, come as suas presas.

O Paulinho diz:

– O aspirador.

A Professora:

– Bravo! Que imaginação, na verdade podemos dizer que come o lixo.

o fundo da sala grita o Joãozinho, muito convicto da sua resposta:

– Vibrador!!!

Quase a cair da cadeira, a professora responde:

– Ora essa, não estou a ouvir bem, mas isso não come nada!!

E diz o Joãozinho muito depressa:

– Come, come, a minha mãe tem um lá em casa e está sempre a dizer que o vibrador come pilhas comó caraças!