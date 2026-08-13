A Placa de Nazca: o motor sísmico escondido sob o Pacífico
Sempre que a América do Sul treme com força, como aconteceu esta segunda-feira, 10 de agosto de 2026, na Colômbia, o nome que volta a surgir nos boletins geológicos é sempre o mesmo: placa de Nazca. Mas por que razão esta "falha" se traduz em tantos mortos e feridos, em tanta destruição?
É esta placa oceânica, quase desconhecida do grande público até se tornar sinónimo de tragédia, que está por trás de alguns dos terramotos mais violentos alguma vez registados no planeta.
O que é a placa de Nazca
A placa de Nazca é uma placa tectónica oceânica que ocupa uma vasta faixa do Oceano Pacífico oriental, ao largo da costa ocidental da América do Sul. Estende-se por cerca de 7.000 quilómetros, desde o sul do Chile até à região do Panamá, fazendo fronteira direta com o Chile, o Peru, o Equador e a Colômbia.
Nasceu, geologicamente falando, de uma fragmentação da antiga placa de Farallón, no início do Mioceno, após a separação da placa de Cocos. Desde então, tem vindo a mergulhar lentamente por baixo da placa Sul-Americana, um processo conhecido como subducção, a uma velocidade que ronda os 6 a 8 centímetros por ano, uma das mais rápidas do planeta em zonas deste tipo.
Subducção, Andes e o Anel de Fogo
O choque entre a placa de Nazca e a placa Sul-Americana não é um evento pontual: é um empurrão contínuo, há milhões de anos, que literalmente ergueu a Cordilheira dos Andes. À medida que a placa oceânica, mais densa, mergulha sob o continente, gera-se fricção e uma acumulação gigantesca de tensão ao longo da zona de contacto, a chamada fossa Peru-Chile (ou fossa do Atacama), que chega a atingir 8.000 metros de profundidade.
Quando essa tensão acumulada é finalmente libertada de forma abrupta, a terra treme. E, por vezes, o deslocamento do fundo oceânico também desloca a coluna de água acima dele, gerando tsunamis.
Esta faixa de subducção faz parte do célebre Anel de Fogo do Pacífico, o arco de cerca de 40.000 km que rodeia o oceano Pacífico e concentra a esmagadora maioria dos vulcões e terramotos do mundo.
A placa de Nazca é um dos "segmentos" mais ativos deste anel, ao lado da fossa das Marianas, da fossa do Japão ou da fossa das Aleutas.
Como a placa de Nazca moldou a sismologia regional
Foi precisamente por causa da placa de Nazca que o Chile se tornou um dos laboratórios naturais mais estudados da sismologia mundial. Foi ali, em Valdivia, a 22 de maio de 1960, que ocorreu o maior terramoto alguma vez registado por instrumentos: magnitude 9,5, seguido de um tsunami que atravessou o Pacífico e atingiu o Havai, o Japão e as Filipinas.
Estudos posteriores, nomeadamente sobre o sismo de 2015 no Chile (magnitude 8,3), permitiram aos sismólogos chilenos e franceses identificar um padrão relativamente regular de grandes sismos com mais de 8 de magnitude a cada 60 a 80 anos ao longo desta fronteira de placas.
Ao cruzar dados sismológicos com registos históricos do terramoto de 1730, que também gerou um tsunami com danos registados a mais de mil quilómetros de costa, com ecos sentidos até ao Japão, os investigadores concluíram que a região de Valparaíso, perto de Santiago, acumula tensão desde então sem uma libertação equivalente, o que motivou avisos sobre um possível grande terramoto futuro na zona.
Esse tipo de trabalho, cruzar geodesia, história sísmica e modelos de rutura de falha, tornou-se a base de como hoje se avalia o risco sísmico em toda a costa oeste sul-americana, do Chile à Colômbia.
Um esclarecimento importante: nem tudo é a mesma placa
Vale a pena notar que nem todos os grandes sismos da região são causados pela placa de Nazca.
O duplo terramoto que atingiu a Venezuela a 24 de junho de 2026 (magnitudes 7,2 e 7,5), por exemplo, teve origem numa falha de deslizamento horizontal na fronteira entre a placa das Caraíbas e a placa Sul-Americana, um mecanismo tectónico diferente do da subducção da Nazca.
Já o sismo de 10 de agosto de 2026 na Colômbia foi, segundo o Serviço Geológico Colombiano e o USGS, uma rutura dentro da própria placa de Nazca, a cerca de 96 km de profundidade, enquanto esta continua o seu mergulho sob o continente.
Os grandes sismos (M ≥ 7) associados à placa de Nazca
|Ano
|Local
|Magnitude
|Notas
|1730
|Chile central (Valparaíso)
|~9,1–9,3 (estimada)
|Tsunami sentiu-se até ao Japão
|1960
|Valdivia, Chile
|9,5
|Maior sismo já registado por instrumentos
|1996
|Nazca, Peru
|7,7
|14 mortos, milhares de casas destruídas
|2001
|Arequipa, Peru
|8,4
|Tsunami associado
|2007
|Pisco, Peru
|8,0
|Centenas de mortos
|2010
|Maule, Chile
|8,8
|Um dos maiores sismos do século XXI
|2014
|Iquique, Chile
|8,2
|Zona de "lacuna sísmica" que preocupava cientistas
|2015
|Illapel, Chile
|8,3
|Tsunami na costa central chilena
|2016
|Muisne, Equador
|7,8
|Mais de 650 mortos
|2019
|Fronteira Peru-Equador
|8,0
|Sismo intraplaca profundo
|2026
|San José del Palmar, Chocó, Colômbia
|7,4
|Rutura intraplaca a 96 km de profundidade; mais de uma centena de mortos
(Lista não exaustiva — inclui os eventos mais significativos e mediáticos das últimas décadas ao longo da fronteira Nazca–Sul-Americana.)
Porque continua a ser vigiada de perto
A combinação de uma velocidade de convergência elevada, uma fronteira de placas com mais de 7.000 km e populações densas ao longo de toda a costa oeste sul-americana faz da placa de Nazca uma das zonas mais monitorizadas da sismologia global.
Cada novo sismo, como o de Chocó, este mês, serve para afinar os modelos de rutura, os mapas de risco e os sistemas de alerta de tsunami que protegem milhões de pessoas do Chile à Colômbia.