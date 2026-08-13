A Placa de Nazca: o motor sísmico escondido sob o Pacífico

Sempre que a América do Sul treme com força, como aconteceu esta segunda-feira, 10 de agosto de 2026, na Colômbia, o nome que volta a surgir nos boletins geológicos é sempre o mesmo: placa de Nazca. Mas por que razão esta "falha" se traduz em tantos mortos e feridos, em tanta destruição?

É esta placa oceânica, quase desconhecida do grande público até se tornar sinónimo de tragédia, que está por trás de alguns dos terramotos mais violentos alguma vez registados no planeta.

O que é a placa de Nazca

A placa de Nazca é uma placa tectónica oceânica que ocupa uma vasta faixa do Oceano Pacífico oriental, ao largo da costa ocidental da América do Sul. Estende-se por cerca de 7.000 quilómetros, desde o sul do Chile até à região do Panamá, fazendo fronteira direta com o Chile, o Peru, o Equador e a Colômbia.

Nasceu, geologicamente falando, de uma fragmentação da antiga placa de Farallón, no início do Mioceno, após a separação da placa de Cocos. Desde então, tem vindo a mergulhar lentamente por baixo da placa Sul-Americana, um processo conhecido como subducção, a uma velocidade que ronda os 6 a 8 centímetros por ano, uma das mais rápidas do planeta em zonas deste tipo.

Subducção, Andes e o Anel de Fogo

O choque entre a placa de Nazca e a placa Sul-Americana não é um evento pontual: é um empurrão contínuo, há milhões de anos, que literalmente ergueu a Cordilheira dos Andes. À medida que a placa oceânica, mais densa, mergulha sob o continente, gera-se fricção e uma acumulação gigantesca de tensão ao longo da zona de contacto, a chamada fossa Peru-Chile (ou fossa do Atacama), que chega a atingir 8.000 metros de profundidade.

Quando essa tensão acumulada é finalmente libertada de forma abrupta, a terra treme. E, por vezes, o deslocamento do fundo oceânico também desloca a coluna de água acima dele, gerando tsunamis.

Esta faixa de subducção faz parte do célebre Anel de Fogo do Pacífico, o arco de cerca de 40.000 km que rodeia o oceano Pacífico e concentra a esmagadora maioria dos vulcões e terramotos do mundo.

A placa de Nazca é um dos "segmentos" mais ativos deste anel, ao lado da fossa das Marianas, da fossa do Japão ou da fossa das Aleutas.

Como a placa de Nazca moldou a sismologia regional

Foi precisamente por causa da placa de Nazca que o Chile se tornou um dos laboratórios naturais mais estudados da sismologia mundial. Foi ali, em Valdivia, a 22 de maio de 1960, que ocorreu o maior terramoto alguma vez registado por instrumentos: magnitude 9,5, seguido de um tsunami que atravessou o Pacífico e atingiu o Havai, o Japão e as Filipinas.

Estudos posteriores, nomeadamente sobre o sismo de 2015 no Chile (magnitude 8,3), permitiram aos sismólogos chilenos e franceses identificar um padrão relativamente regular de grandes sismos com mais de 8 de magnitude a cada 60 a 80 anos ao longo desta fronteira de placas.

Ao cruzar dados sismológicos com registos históricos do terramoto de 1730, que também gerou um tsunami com danos registados a mais de mil quilómetros de costa, com ecos sentidos até ao Japão, os investigadores concluíram que a região de Valparaíso, perto de Santiago, acumula tensão desde então sem uma libertação equivalente, o que motivou avisos sobre um possível grande terramoto futuro na zona.

Esse tipo de trabalho, cruzar geodesia, história sísmica e modelos de rutura de falha, tornou-se a base de como hoje se avalia o risco sísmico em toda a costa oeste sul-americana, do Chile à Colômbia.

Um esclarecimento importante: nem tudo é a mesma placa

Vale a pena notar que nem todos os grandes sismos da região são causados pela placa de Nazca.

O duplo terramoto que atingiu a Venezuela a 24 de junho de 2026 (magnitudes 7,2 e 7,5), por exemplo, teve origem numa falha de deslizamento horizontal na fronteira entre a placa das Caraíbas e a placa Sul-Americana, um mecanismo tectónico diferente do da subducção da Nazca.

Já o sismo de 10 de agosto de 2026 na Colômbia foi, segundo o Serviço Geológico Colombiano e o USGS, uma rutura dentro da própria placa de Nazca, a cerca de 96 km de profundidade, enquanto esta continua o seu mergulho sob o continente.

Os grandes sismos (M ≥ 7) associados à placa de Nazca

Ano Local Magnitude Notas 1730 Chile central (Valparaíso) ~9,1–9,3 (estimada) Tsunami sentiu-se até ao Japão 1960 Valdivia, Chile 9,5 Maior sismo já registado por instrumentos 1996 Nazca, Peru 7,7 14 mortos, milhares de casas destruídas 2001 Arequipa, Peru 8,4 Tsunami associado 2007 Pisco, Peru 8,0 Centenas de mortos 2010 Maule, Chile 8,8 Um dos maiores sismos do século XXI 2014 Iquique, Chile 8,2 Zona de "lacuna sísmica" que preocupava cientistas 2015 Illapel, Chile 8,3 Tsunami na costa central chilena 2016 Muisne, Equador 7,8 Mais de 650 mortos 2019 Fronteira Peru-Equador 8,0 Sismo intraplaca profundo 2026 San José del Palmar, Chocó, Colômbia 7,4 Rutura intraplaca a 96 km de profundidade; mais de uma centena de mortos

(Lista não exaustiva — inclui os eventos mais significativos e mediáticos das últimas décadas ao longo da fronteira Nazca–Sul-Americana.)

Porque continua a ser vigiada de perto

A combinação de uma velocidade de convergência elevada, uma fronteira de placas com mais de 7.000 km e populações densas ao longo de toda a costa oeste sul-americana faz da placa de Nazca uma das zonas mais monitorizadas da sismologia global.

Cada novo sismo, como o de Chocó, este mês, serve para afinar os modelos de rutura, os mapas de risco e os sistemas de alerta de tsunami que protegem milhões de pessoas do Chile à Colômbia.