Elétricos já valem 26% do mercado português. Tesla domina as vendas em 2026
Os carros elétricos continuam a ganhar espaço em Portugal. Entre janeiro e julho de 2026 foram matriculados 40.309 ligeiros de passageiros 100% elétricos, mais 40,7% do que no mesmo período de 2025.
Segundo os dados da ACAP, os elétricos representaram 26% das vendas de automóveis novos no país durante os primeiros sete meses do ano.
Em julho, o peso foi ainda maior: venderam-se 5603 unidades, uma subida homóloga de 54,3%, equivalente a 30,9% do mercado. Ou seja, quase um em cada três carros novos matriculados foi elétrico.
Tesla lidera, com larga vantagem
A Tesla mantém uma posição muito sólida no mercado nacional. O Model 3 foi o elétrico mais matriculado, com 3718 unidades, seguido pelo Model Y, com 2630.
Em conjunto, os dois modelos somaram 6348 matrículas, 15,7% de todos os elétricos vendidos em Portugal até julho.
|Posição
|Modelo
|Unidades
|1
|Tesla Model 3
|3718
|2
|Tesla Model Y
|2630
|3
|Volvo EX30
|1412
|4
|Citroën ë-C3
|1242
|5
|Mercedes-Benz CLA
|1072
|6
|BMW iX1
|1023
|7
|Renault 5 E-Tech
|855
|8
|Peugeot E-2008
|817
|9
|Xpeng G6
|793
|10
|BMW iX2
|791
Fonte: ACAP
O Model 3 cresceu 36,1% face aos primeiros sete meses de 2025. Já o Model Y registou uma subida ainda mais expressiva, de 61,6%.
O Volvo EX30 ocupa o terceiro lugar, com 1412 unidades e um crescimento de 32,7%. A quarta posição pertence ao Citroën ë-C3, um dos modelos mais acessíveis desta lista, com 1242 matrículas.
Os mais baratos não estão no topo
Este ranking mostra que o preço não é, por si só, o fator decisivo nas vendas de elétricos em Portugal. Modelos de segmentos mais elevados, como o Mercedes-Benz CLA, o BMW iX1 e o BMW iX2, surgem entre os 10 mais procurados.
Também merece destaque o XPENG G6: com 793 unidades, é o único representante de uma marca chinesa no Top 10. No total, os dez modelos da tabela somaram 14 353 unidades, correspondentes a 35,6% de todos os elétricos matriculados no país entre janeiro e julho.
Há, contudo, um fator importante a considerar: a maioria dos automóveis novos vendidos em Portugal não é adquirida por particulares. Cerca de 70% a 75% das vendas destinam-se a empresas, frotas e empresários em nome individual. Nos elétricos, esse peso sobe para cerca de 80% a 85%.
Assim, o Top 10 reflete não apenas as preferências de quem compra um carro para uso pessoal, mas também as decisões de empresas e gestores de frota, um mercado onde a fiscalidade e os custos de utilização têm um impacto determinante.