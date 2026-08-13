Elétricos já valem 26% do mercado português. Tesla domina as vendas em 2026

Os carros elétricos continuam a ganhar espaço em Portugal. Entre janeiro e julho de 2026 foram matriculados 40.309 ligeiros de passageiros 100% elétricos, mais 40,7% do que no mesmo período de 2025.

Segundo os dados da ACAP, os elétricos representaram 26% das vendas de automóveis novos no país durante os primeiros sete meses do ano.

Em julho, o peso foi ainda maior: venderam-se 5603 unidades, uma subida homóloga de 54,3%, equivalente a 30,9% do mercado. Ou seja, quase um em cada três carros novos matriculados foi elétrico.

Tesla lidera, com larga vantagem

A Tesla mantém uma posição muito sólida no mercado nacional. O Model 3 foi o elétrico mais matriculado, com 3718 unidades, seguido pelo Model Y, com 2630.

Em conjunto, os dois modelos somaram 6348 matrículas, 15,7% de todos os elétricos vendidos em Portugal até julho.

Posição Modelo Unidades 1 Tesla Model 3 3718 2 Tesla Model Y 2630 3 Volvo EX30 1412 4 Citroën ë-C3 1242 5 Mercedes-Benz CLA 1072 6 BMW iX1 1023 7 Renault 5 E-Tech 855 8 Peugeot E-2008 817 9 Xpeng G6 793 10 BMW iX2 791

Fonte: ACAP

O Model 3 cresceu 36,1% face aos primeiros sete meses de 2025. Já o Model Y registou uma subida ainda mais expressiva, de 61,6%.

O Volvo EX30 ocupa o terceiro lugar, com 1412 unidades e um crescimento de 32,7%. A quarta posição pertence ao Citroën ë-C3, um dos modelos mais acessíveis desta lista, com 1242 matrículas.

Os mais baratos não estão no topo

Este ranking mostra que o preço não é, por si só, o fator decisivo nas vendas de elétricos em Portugal. Modelos de segmentos mais elevados, como o Mercedes-Benz CLA, o BMW iX1 e o BMW iX2, surgem entre os 10 mais procurados.

Também merece destaque o XPENG G6: com 793 unidades, é o único representante de uma marca chinesa no Top 10. No total, os dez modelos da tabela somaram 14 353 unidades, correspondentes a 35,6% de todos os elétricos matriculados no país entre janeiro e julho.

Há, contudo, um fator importante a considerar: a maioria dos automóveis novos vendidos em Portugal não é adquirida por particulares. Cerca de 70% a 75% das vendas destinam-se a empresas, frotas e empresários em nome individual. Nos elétricos, esse peso sobe para cerca de 80% a 85%.

Assim, o Top 10 reflete não apenas as preferências de quem compra um carro para uso pessoal, mas também as decisões de empresas e gestores de frota, um mercado onde a fiscalidade e os custos de utilização têm um impacto determinante.