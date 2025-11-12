PplWare Mobile

3I/ATLAS explodiu? Não, afinal não explodiu, mas também não é uma nave espacial!

· Ciência 2 Comentários

Autor: Vítor M.

  1. Manuel da Rocha says:
    12 de Novembro de 2025 às 18:48

    Avi Loeb e 90000 milhões de perfis, online, andaram a vender, a ideia que em 370000 milhões de anos, aquele é o primeiro “cometa a passar, perto de 5 planetas, do nosso sistema solar”.
    Logo aí, há problemas, pois, se o Halley é conhecido pela sua órbita de 76 anos e 8 meses, em 1996-1997, 2 outros cometas, provavelmente provenientes da nuvem de Oort, passaram muito mais perto, da Terra, do que o 31. Além disso, há 3 cometas, provavelmente, provenientes de fora do Sistema Solar, a passarem, a menos de 20 unidades astronómicas, da Terra, nos próximos 8 meses. Porque será que só 1, tem direito a 543376 biliões de comentários, no X?

  2. eduardo says:
    12 de Novembro de 2025 às 19:08

    se fosse de fato uma nave alienigena camufalda de cometa, lógico que ‘eles’ iriam querer que achássemos se tratar de um cometa. se voce está disfarçado, nao vai usar propulsores e aparencia metalica… vai se fingir de pedra…

    pra mim é um ET

