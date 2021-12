Presente no Windows 11 e no 10, o Edge tem conseguido ganhar um lugar de destaque e assumir uma posição de destaque no mercado dos browsers. Esta versão tem beneficiado de uma proteção da Microsoft, que muitos não têm compreendido.

Depois de muitas queixas e reclamações, chega a vez de outro player vir a público mostrar a sua posição. O CEO do Vivaldi publicou um artigo onde mostra a sua opinião sobre este processo e todas as medidas que a Microsoft tem tomado no Windows 11.

Com o Windows 11 a Microsoft levou a um extremo as medidas que tem para proteger o seu browser. O Edge é o browser padrão deste sistema e alterar esta definição não é um processo simples e direto para a maioria dos utilizadores.

Claro que toda a concorrência tem sofrido com estas mudanças, em especial porque não conseguem angariar novos utilizadores. O Edge é o padrão, mesmo que os utilizadores não o queiram e dificilmente conseguem contrariar este cenário.

Para mostrar o seu desagrado e para revelar a situação, Jon von Tetzchner, co-fundador e CEO do Vivaldi, abriu o jogo. Num artigo publicado no blog deste browser, atacou o Edge e todas as práticas da Microsoft.

Descreve todas as medidas que a Microsoft tomou para impedir uma concorrência. Mostra, por exemplo, como o Bing recomenda o Edge sempre que é pesquisado outro browser ou como o Windows 11 tenta forçar o Edge como o browser padrão.

O CEO do Vivaldi revela que este browser não teme a concorrência e que consegue lutar de forma igual com os restantes. Pede apenas que as regras usadas para este confronto sejam justas e iguais para todos, algo que revela não estar a acontecer com estas medidas da Microsoft no Windows 11.

Estas práticas são já conhecidas há algum tempo e aparentemente têm piorado nos últimos tempos. A Microsoft tenta proteger o seu browser e torná-lo o padrão para todos os utilizadores, muitas vezes mesmo que estas não o pretendam.