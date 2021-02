The Great Suspender – A popular extensão está a desparecer do Chrome…

As extensões para browser são um complemento muito importante para quem navega pela Web, melhorando, em muitos casos, a usabilidade do navegador, aumentando a produtividade e até promovendo o lazer. Uma das populares extensões é a The Great Suspender… ou era…

A Google parece ter feito desaparecer esta extensão da sua loja e do Chrome depois de rumores associados a malware.

A popular extensão do Chrome The Great Suspender saiu da loja da Google Chrome Web Store. Além disso, a extensão a ser desativada remotamente do browser dos utilizadores sob o aviso de que é “perigosa” e “pode ​​conter malware”.

Aparentemente, esta atitude por parte da Google surge agora, mas resulta de uma mudança já com alguns meses. O criador da extensão que permitia desativar os separadores que não estavam a ser utilizados, mas que poderiam ser necessários a qualquer momento, vendeu-a um desconhecido, levantando assim suspeitas.

As potencialidades desta extensão faziam com que tivesse mais de 2 milhões de utilizadores, sendo um dos seus argumentos mais fortes a poupança de memória.

The Great Suspender desaparece da Chrome Web Store

A mudança de mãos da extensão começou a levantar suspeitas, primeiro porque a extensão de código aberto não apresentava alterações no GitHub há vários meses. Depois porque aparentemente, os novos programadores, nas mais recentes atualizações à extensão incluíam análises de rastreamento e scrips incompletos.

No Reddit, fala-se mesmo que a extensão pode tentar roubar passwords dos utilizadores.

A Google, aparentemente, está a desativar então a extensão do browser dos utilizadores e a alertá-los que a app “contém malware”, como se pode ver pela imagem acima.

