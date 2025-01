Quem quiser descarregar o Chrome no Windows vai ter uma grande surpresa!

Tem sido uma verdadeira competição entre a Google e a Microsoft sobre quem domina o mercado dos browsers. O Chrome domina, mas o Edge quer ganhar o seu espaço. A rivalidade voltou a subir de tom, com uma mudança no Edge. Quem usar este browser para tentar descarregar o Chrome no Windows vai ter uma grande surpresa!

Microsoft volta a tomar medidas contra o Chrome

A rivalidade de browsers entre a Microsoft e a Google atingiu um novo nível. A Microsoft deu um passo interessante ao direcionar as pesquisas do Chrome no motor de busca Bing, levando os utilizadores a preferir o browser Edge. A ocultação de links causou a reação da Google e voltou a aumentar a tensão entre as duas gigantes tecnológicas.

A Microsoft chama a atenção dos utilizadores principalmente para os anúncios Edge quando pesquisam por “Chrome” no Bing. Para tal, o link de download do Chrome está oculto sob o botão “Ver mais”. Foi adicionado um efeito de desfoque, tornando ainda mais difícil para os utilizadores do Windows encontrarem o link do Chrome.

Além disso, a mensagem promocional do browser Edge ganha destaque com a frase “Não é necessário descarregar um novo browser”. Isto, claro, minimiza a tendência da Microsoft de os utilizadores escolherem outros browsers.

Edge mantém a sua postura contra a Google

A Google, que não se manteve calada face a esta situação, reagiu fortemente contra esta estratégia. No início deste mês, Parisa Tabriz, vice-presidente do Chrome, criticou abertamente a Microsoft nas redes sociais. Tabriz afirmou que a Microsoft estava a utilizar uma tática de “baixo nível” para enganar os utilizadores.

Por outro lado, o Google também não é totalmente inocente. As alegações de que a Google degrada deliberadamente o desempenho do YouTube em navegadores rivais, por exemplo, o Firefox, já vieram à tona antes. Por isso, é possível dizer que a rivalidade de longa data entre a Microsoft e a Google está cada vez mais acesa.

Antes, a Microsoft oferecia um design de interface que fazia lembrar o Google quando uma pesquisa do Google era realizada no Bing e retirou esta funcionalidade após reações. Esta nova medida vem trazer de volta a guerra entre estas duas empresas e os seus browsers.